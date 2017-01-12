Коломоец прошел медосмотр в МТК

26-летний украинец Юрий Коломоец успешно прошел медицинское обследование в будапештском МТК. Известно, что сегодня или завтра игрок подпишет контракт с венграми. Кроме того, Коломоец уже 12 января может впервые потренироваться с МТК. Сообщается, что на Коломойца претендовали также польские, казахстанские и белорусские клубы.
Напомним, в конце декабря нападающий покинул «Ворсклу». После этого в СМИ появлялась информация об интересе к Коломойцу со стороны БАТЭ.
МТК после 19 туров чемпионата Венгрии имеет в своем активе 20 очков и занимает предпоследнее место.
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