Коломоец прошел медосмотр в МТК

© vorskla.com.ua. Юрий Коломоец

26-летний украинец Юрий Коломоец успешно прошел медицинское обследование в будапештском МТК. Известно, что сегодня или завтра игрок подпишет контракт с венграми. Кроме того, Коломоец уже 12 января может впервые потренироваться с МТК. Сообщается, что на Коломойца претендовали также польские, казахстанские и белорусские клубы.

Напомним, в конце декабря нападающий покинул «Ворсклу». После этого в СМИ появлялась информация об интересе к Коломойцу со стороны БАТЭ.

МТК после 19 туров чемпионата Венгрии имеет в своем активе 20 очков и занимает предпоследнее место.

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