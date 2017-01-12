Александр ИЩЕНКО: «Ситуация в стране побуждает работать еще больше»

© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

О трансферной кампании украинских клубов рассказал бывший наставник «Карпат» Александра Ищенко.

— Чем отличается нынешняя зимняя трансферная кампания наших клубов от предыдущих?

— Украинизацией… Сложная экономическая ситуация внесла свои коррективы в футбол. Меня как тренера, который воспитывает молодых футболистов, эта ситуация побуждает работать еще лучше. Думаю, не только меня.

— Насколько болельщикам будет интересен футбол, в который будет играть молодежь, иногда не совсем готовая к уровню Премьер-лиги?

— Конечно, мы уже некоторое время наблюдаем картину, когда интерес к чемпионату снижается. Это происходит не только потому, что многие игроки высокого класса уехали из Украины. Футбол — это социальное явление, и экономические трудности, безусловно, сказываются на нем. Государство должно помочь футболу. В Верховной Раде есть законопроект о поддержке отечественного спорта. Но его почему-то не рассматривают. Хорошо, что есть такие люди, как Суркис и Ахметов. Но их немного. Вот, например, с «Днепром» неприятная ситуация происходит. Меня тревожит, что история с днипровским клубом может иметь печальный финал. Потеря этого клуба будет болезненной для всего нашего футбола. Нужно принять закон о поддержке хозяев клубов, чтобы они чувствовали «плечо» государства.

— В чем суть этого законопроекта?

— К сожалению, не знаком с ним. Слышал от руководителя Федерации футбола Андрея Павелко о нем, о том, что такой закон уже зарегистрирован в Верховной Раде. То же говорил и министр спорта Игорь Жданов. Но этот законопроект еще не обнародован. Говорят, что этот закон поможет спортивным меценатам, и не только футбольным. У нас же не только хорошие футболисты едут на чужбину, но и представители других видов спорта. И это не от хорошей жизни…

— Миграция спортсменов всегда существовала, мигрируют даже из богатых стран, всем не угодишь…

— Да, но условия нужно создать, и этот законопроект в этом должен помочь.

— Вернемся к трансферам. «Карпаты» уже девять футболистов отпустили. Как это может сказаться на успехах команды-аутсайдера Премьер-лиги?

— Ничего хорошего от этого не ожидаю. Стабильность состава — это одно из главных условий успешности команды. В «Карпатах» состав и без того требовал усиления, особенно в центральной оси. Где пара молодых центральных защитников играет, нет центрального хава, нужен крайний хав. Кстати, Кадимян сначала выглядел очень прилично, за сборную Армении неплохо играл. Думаю, эти кадровые изменения ослабят «Карпаты». Уверен, ни вы, ни я не скажем, что мастеровитые футболисты выстроятся в очередь во львовский клуб. Не вижу у «Карпат» радужных перспектив.

— Аналогичная ситуация и у «Ворсклы»…

— Вы же знаете причину. Там, где нет стабильной зарплаты, футболисты не задерживаются. Наставник полтавчан Василий Сачко говорит, чтобы не спешили хоронить его команду. И никто этого и не делает. Наоборот, хотим, чтобы «Ворскла» сохранилась. Но когда футболисты массово покидают клуб, ничего хорошего это не значит. Им на смену придут невостребованные футболисты, которые будут играть почти бесплатно. Выиграет ли от этого футбол? Не думаю…

— Единственным позитивом этой трансферной кампании в Украине является то, что молодые игроки получили перспективу попасть в клубы мастеров. Больше плюсов нет?

— Вы правы… Но это не мало, это — большой позитив. Все остальное, несмотря на постулат о том, что футбол — для болельщиков, под большим вопросом…

Источник — Українськи новини

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