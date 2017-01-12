Рейтинг ФИФА: Украина сохранила 30-ю строчку

12 января ФИФА обновила свой рейтинг сборных команд. Сборная Украины осталась на 30-й строчке мирового рейтинга.
В топ-30 изменений не произошло.
По сравнению с прошлым рейтингом больше всего мест потеряла сборная Тринидада и Тобаго – минус пять строк, наибольший прогресс у Суринама +22.
|Страна
|Очки
|1
|Аргентина
|1634
|2
|Бразилия
|1544
|3
|Германия
|1433
|4
|Чили
|1404
|5
|Бельгия
|1368
|6
|Колумбия
|1345
|7
|Франция
|1305
|8
|Португалия
|1229
|9
|Уругвай
|1187
|10
|Испания
|1166
|11
|Швейцария
|1129
|12
|Уэльс
|1121
|13
|Англия
|1114
|14
|Хорватия
|1103
|15
|Польша
|1087
|16
|Италия
|1083
|17
|Коста-Рика
|1041
|18
|Мексика
|1012
|19
|Перу
|965
|20
|Эквадор
|890
|21
|Исландия
|889
|22
|Голландия
|887
|23
|Ирландия
|858
|24
|Турция
|851
|25
|Словакия
|837
|26
|Венгрия
|826
|27
|Bosnia and Herzegovina
|825
|28
|США
|822
|29
|Иран
|816
|30
|УКРАИНА
|804
|31
|Австрия
|773
|32
|Северная Ирландия
|767
|33
|Сенегал
|743
|34
|CГґte d'Ivoire
|733
|35
|Египет
|726
|36
|Тунис
|713
|37
|Южная Корея
|699
|38
|Румыния
|690
|39
|Алжир
|687
|40
|Парагвай
|684
|41
|Швеция
|675
|42
|Греция
|674
|43
|Чехия
|671
|44
|Австралия
|649
|45
|Сербия
|647
|46
|Япония
|644
|47
|Дания
|643
|48
|Саудовская Аравия
|641
|49
|Конго
|630
|50
|Нигерия
|619
|51
|Албания
|618
|52
|Словения
|616
|53
|Буркина Фасо
|611
|54
|Гана
|610
|55
|Израиль
|595
|56
|Россия
|592
|57
|Марокко
|587
|58
|Панама
|582
|59
|Венесуэла
|581
|60
|ЮАР
|572
|61
|Узбекистан
|568
|62
|Камерун
|552
|63
|Черногория
|549
|64
|ОАЭ
|544
|65
|Мали
|544
|66
|Бенин
|531
|67
|Шотландия
|524
|68
|Гвинея-Бисау
|515
|69
|Гаити
|512
|70
|Гвинея
|507
|71
|Конго
|504
|72
|Болгария
|492
|73
|Уганда
|476
|74
|Беларусь
|470
|75
|Гондурас
|467
|76
|КураГ§ao
|467
|77
|Ямайка
|463
|78
|Гватемала
|451
|79
|Кабо-Верде
|449
|80
|Сент-Китс и Невис
|443
|81
|Китай
|424
|82
|Фарерские острова
|422
|83
|Тринидад и Тобаго
|421
|84
|Норвегия
|418
|85
|Катар
|416
|86
|Армения
|412
|87
|Кения
|396
|88
|Замбия
|395
|89
|Ливия
|390
|90
|Того
|386
|91
|Азербайджан
|386
|92
|Антигуа и Барбуда
|370
|93
|Руанда
|368
|94
|Финляндия
|368
|95
|Боливия
|359
|96
|Сьерра-Леоне
|355
|97
|Сирия
|355
|98
|Казахстан
|354
|99
|Свазиленд
|348
|100
|Намибия
|345
|101
|Либерия
|338
|102
|Малави
|332
|103
|Зимбабве
|330
|104
|ЦАР
|325
|105
|Литва
|324
|106
|Мозамбик
|322
|107
|Иордания
|318
|108
|Габон
|313
|109
|Новая Зеландия
|311
|110
|Латвия
|304
|111
|Никарагуа
|299
|112
|Эфиопия
|297
|113
|Мавритания
|296
|114
|Ботсвана
|296
|115
|Экваториальная Гвинея
|293
|116
|Кипр
|290
|117
|Эстония
|289
|118
|Оман
|287
|119
|Ирак
|283
|120
|Канада
|282
|121
|Грузия
|281
|122
|Филиппины
|273
|123
|Бахрейн
|268
|124
|Киргизия
|265
|125
|КНДР
|263
|126
|Таиланд
|251
|127
|Нигер
|248
|128
|Суринам
|245
|129
|Индия
|243
|130
|Доминиканская Республика
|242
|131
|Палестина
|233
|132
|Таджикистан
|231
|133
|Люксембург
|230
|134
|Гайана
|221
|135
|Мадагаскар
|220
|136
|Вьетнам
|218
|137
|Судан
|217
|138
|Сальвадор
|216
|139
|Бурунди
|213
|140
|Гонконг
|210
|141
|Коморы
|205
|142
|Лесото
|202
|143
|Туркменистан
|200
|144
|Ангола
|199
|145
|Мальдива
|194
|146
|Пуэрто-Рико
|194
|147
|Маврикий
|191
|148
|Ливан
|189
|149
|Йемен
|184
|150
|Таити
|184
|151
|Чад
|179
|152
|Афганистан
|179
|153
|SГЈo TomГ© e PrГncipe
|177
|154
|Куба
|175
|155
|Барбадос
|163
|156
|Танзания
|155
|157
|Китайский Тайбэй
|153
|158
|Гренада
|150
|159
|Мьянма
|148
|160
|Аруба
|147
|161
|Малайзия
|143
|162
|Македония
|142
|163
|Белиз
|141
|164
|Молдова
|138
|165
|Сингапур
|136
|166
|Косово
|135
|167
|Лаос
|134
|168
|Кувейт
|123
|169
|Новая Каледония
|123
|170
|Южный Судан
|123
|171
|Папуа — Новая Гвинея
|122
|172
|Камбоджа
|121
|173
|Индонезия
|120
|174
|Доминиканская Республика
|113
|175
|Непал
|112
|176
|Бутан
|110
|177
|Гамбия
|106
|178
|Вануату
|106
|179
|Сент-Люсия
|103
|180
|Фиджи
|102
|181
|Сент-Винсент и Гренадины
|102
|182
|Гуам
|89
|183
|Мальта
|85
|184
|Макау
|82
|185
|Сейшельские Острова
|78
|186
|Бермудские острова
|77
|187
|Соломоновы Острова
|76
|188
|Лихтенштейн
|75
|189
|Бруней
|74
|190
|Бангладеш
|69
|191
|Восточный Тимор
|64
|192
|Американское Самоа
|64
|193
|Острова Кука
|64
|194
|Самоа
|64
|195
|Американские Виргинские острова
|44
|196
|Шри-Ланка
|43
|197
|Пакистан
|40
|198
|Монголия
|38
|199
|Монтсеррат
|30
|200
|Каймановы острова
|21
|201
|Теркс и Кайкос
|20
|202
|Сан-Марино
|17
|203
|Андорра
|12
|204
|Британские Виргинские острова
|11
|205
|Ангилья
|0
|206
|Багамы
|0
|207
|Джибути
|0
|208
|Эритрея
|0
|209
|Гибралтар
|0
|210
|Сомали
|0
|211
|Тонга
|0
Источник — Sport.ua
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