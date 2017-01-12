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Рейтинг ФИФА: Украина сохранила 30-ю строчку

Лучшей командой мира остается сборная Аргентины

  • 12.01.2017 13:07
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Рейтинг ФИФА: Украина сохранила 30-ю строчку

12 января ФИФА обновила свой рейтинг сборных команд. Сборная Украины осталась на 30-й строчке мирового рейтинга.

В топ-30 изменений не произошло.

По сравнению с прошлым рейтингом больше всего мест потеряла сборная Тринидада и Тобаго – минус пять строк, наибольший прогресс у Суринама +22.

  Страна Очки
1 Аргентина 1634
2 Бразилия 1544
3 Германия 1433
4 Чили 1404
5 Бельгия 1368
6 Колумбия 1345
7 Франция 1305
8 Португалия 1229
9 Уругвай 1187
10 Испания 1166
11 Швейцария 1129
12 Уэльс 1121
13 Англия 1114
14 Хорватия 1103
15 Польша 1087
16 Италия 1083
17 Коста-Рика 1041
18 Мексика 1012
19 Перу 965
20 Эквадор 890
21 Исландия 889
22 Голландия 887
23 Ирландия 858
24 Турция 851
25 Словакия 837
26 Венгрия 826
27 Bosnia and Herzegovina 825
28 США 822
29 Иран 816
30 УКРАИНА 804
31 Австрия 773
32 Северная Ирландия 767
33 Сенегал 743
34 CГґte d'Ivoire 733
35 Египет 726
36 Тунис 713
37 Южная Корея 699
38 Румыния 690
39 Алжир 687
40 Парагвай 684
41 Швеция 675
42 Греция 674
43 Чехия 671
44 Австралия 649
45 Сербия 647
46 Япония 644
47 Дания 643
48 Саудовская Аравия 641
49 Конго 630
50 Нигерия 619
51 Албания 618
52 Словения 616
53 Буркина Фасо 611
54 Гана 610
55 Израиль 595
56 Россия 592
57 Марокко 587
58 Панама 582
59 Венесуэла 581
60 ЮАР 572
61 Узбекистан 568
62 Камерун 552
63 Черногория 549
64 ОАЭ 544
65 Мали 544
66 Бенин 531
67 Шотландия 524
68 Гвинея-Бисау 515
69 Гаити 512
70 Гвинея 507
71 Конго 504
72 Болгария 492
73 Уганда 476
74 Беларусь 470
75 Гондурас 467
76 КураГ§ao 467
77 Ямайка 463
78 Гватемала 451
79 Кабо-Верде 449
80 Сент-Китс и Невис 443
81 Китай 424
82 Фарерские острова 422
83 Тринидад и Тобаго 421
84 Норвегия 418
85 Катар 416
86 Армения 412
87 Кения 396
88 Замбия 395
89 Ливия 390
90 Того 386
91 Азербайджан 386
92 Антигуа и Барбуда 370
93 Руанда 368
94 Финляндия 368
95 Боливия 359
96 Сьерра-Леоне 355
97 Сирия 355
98 Казахстан 354
99 Свазиленд 348
100 Намибия 345
101 Либерия 338
102 Малави 332
103 Зимбабве 330
104 ЦАР 325
105 Литва 324
106 Мозамбик 322
107 Иордания 318
108 Габон 313
109 Новая Зеландия 311
110 Латвия 304
111 Никарагуа 299
112 Эфиопия 297
113 Мавритания 296
114 Ботсвана 296
115 Экваториальная Гвинея 293
116 Кипр 290
117 Эстония 289
118 Оман 287
119 Ирак 283
120 Канада 282
121 Грузия 281
122 Филиппины 273
123 Бахрейн 268
124 Киргизия 265
125 КНДР 263
126 Таиланд 251
127 Нигер 248
128 Суринам 245
129 Индия 243
130 Доминиканская Республика 242
131 Палестина 233
132 Таджикистан 231
133 Люксембург 230
134 Гайана 221
135 Мадагаскар 220
136 Вьетнам 218
137 Судан 217
138 Сальвадор 216
139 Бурунди 213
140 Гонконг 210
141 Коморы 205
142 Лесото 202
143 Туркменистан 200
144 Ангола 199
145 Мальдива 194
146 Пуэрто-Рико 194
147 Маврикий 191
148 Ливан 189
149 Йемен 184
150 Таити 184
151 Чад 179
152 Афганистан 179
153 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 177
154 Куба 175
155 Барбадос 163
156 Танзания 155
157 Китайский Тайбэй 153
158 Гренада 150
159 Мьянма 148
160 Аруба 147
161 Малайзия 143
162 Македония 142
163 Белиз 141
164 Молдова 138
165 Сингапур 136
166 Косово 135
167 Лаос 134
168 Кувейт 123
169 Новая Каледония 123
170 Южный Судан 123
171 Папуа — Новая Гвинея 122
172 Камбоджа 121
173 Индонезия 120
174 Доминиканская Республика 113
175 Непал 112
176 Бутан 110
177 Гамбия 106
178 Вануату 106
179 Сент-Люсия 103
180 Фиджи 102
181 Сент-Винсент и Гренадины 102
182 Гуам 89
183 Мальта 85
184 Макау 82
185 Сейшельские Острова 78
186 Бермудские острова 77
187 Соломоновы Острова 76
188 Лихтенштейн 75
189 Бруней 74
190 Бангладеш 69
191 Восточный Тимор 64
192 Американское Самоа 64
193 Острова Кука 64
194 Самоа 64
195 Американские Виргинские острова 44
196 Шри-Ланка 43
197 Пакистан 40
198 Монголия 38
199 Монтсеррат 30
200 Каймановы острова 21
201 Теркс и Кайкос 20
202 Сан-Марино 17
203 Андорра 12
204 Британские Виргинские острова 11
205 Ангилья 0
206 Багамы 0
207 Джибути 0
208 Эритрея 0
209 Гибралтар 0
210 Сомали 0
211 Тонга 0

Источник — Sport.ua

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