Рейтинг ФИФА: Украина сохранила 30-ю строчку

12 января ФИФА обновила свой рейтинг сборных команд. Сборная Украины осталась на 30-й строчке мирового рейтинга.

В топ-30 изменений не произошло.

По сравнению с прошлым рейтингом больше всего мест потеряла сборная Тринидада и Тобаго – минус пять строк, наибольший прогресс у Суринама +22.

Страна Очки 1 Аргентина 1634 2 Бразилия 1544 3 Германия 1433 4 Чили 1404 5 Бельгия 1368 6 Колумбия 1345 7 Франция 1305 8 Португалия 1229 9 Уругвай 1187 10 Испания 1166 11 Швейцария 1129 12 Уэльс 1121 13 Англия 1114 14 Хорватия 1103 15 Польша 1087 16 Италия 1083 17 Коста-Рика 1041 18 Мексика 1012 19 Перу 965 20 Эквадор 890 21 Исландия 889 22 Голландия 887 23 Ирландия 858 24 Турция 851 25 Словакия 837 26 Венгрия 826 27 Bosnia and Herzegovina 825 28 США 822 29 Иран 816 30 УКРАИНА 804 31 Австрия 773 32 Северная Ирландия 767 33 Сенегал 743 34 CГґte d'Ivoire 733 35 Египет 726 36 Тунис 713 37 Южная Корея 699 38 Румыния 690 39 Алжир 687 40 Парагвай 684 41 Швеция 675 42 Греция 674 43 Чехия 671 44 Австралия 649 45 Сербия 647 46 Япония 644 47 Дания 643 48 Саудовская Аравия 641 49 Конго 630 50 Нигерия 619 51 Албания 618 52 Словения 616 53 Буркина Фасо 611 54 Гана 610 55 Израиль 595 56 Россия 592 57 Марокко 587 58 Панама 582 59 Венесуэла 581 60 ЮАР 572 61 Узбекистан 568 62 Камерун 552 63 Черногория 549 64 ОАЭ 544 65 Мали 544 66 Бенин 531 67 Шотландия 524 68 Гвинея-Бисау 515 69 Гаити 512 70 Гвинея 507 71 Конго 504 72 Болгария 492 73 Уганда 476 74 Беларусь 470 75 Гондурас 467 76 КураГ§ao 467 77 Ямайка 463 78 Гватемала 451 79 Кабо-Верде 449 80 Сент-Китс и Невис 443 81 Китай 424 82 Фарерские острова 422 83 Тринидад и Тобаго 421 84 Норвегия 418 85 Катар 416 86 Армения 412 87 Кения 396 88 Замбия 395 89 Ливия 390 90 Того 386 91 Азербайджан 386 92 Антигуа и Барбуда 370 93 Руанда 368 94 Финляндия 368 95 Боливия 359 96 Сьерра-Леоне 355 97 Сирия 355 98 Казахстан 354 99 Свазиленд 348 100 Намибия 345 101 Либерия 338 102 Малави 332 103 Зимбабве 330 104 ЦАР 325 105 Литва 324 106 Мозамбик 322 107 Иордания 318 108 Габон 313 109 Новая Зеландия 311 110 Латвия 304 111 Никарагуа 299 112 Эфиопия 297 113 Мавритания 296 114 Ботсвана 296 115 Экваториальная Гвинея 293 116 Кипр 290 117 Эстония 289 118 Оман 287 119 Ирак 283 120 Канада 282 121 Грузия 281 122 Филиппины 273 123 Бахрейн 268 124 Киргизия 265 125 КНДР 263 126 Таиланд 251 127 Нигер 248 128 Суринам 245 129 Индия 243 130 Доминиканская Республика 242 131 Палестина 233 132 Таджикистан 231 133 Люксембург 230 134 Гайана 221 135 Мадагаскар 220 136 Вьетнам 218 137 Судан 217 138 Сальвадор 216 139 Бурунди 213 140 Гонконг 210 141 Коморы 205 142 Лесото 202 143 Туркменистан 200 144 Ангола 199 145 Мальдива 194 146 Пуэрто-Рико 194 147 Маврикий 191 148 Ливан 189 149 Йемен 184 150 Таити 184 151 Чад 179 152 Афганистан 179 153 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 177 154 Куба 175 155 Барбадос 163 156 Танзания 155 157 Китайский Тайбэй 153 158 Гренада 150 159 Мьянма 148 160 Аруба 147 161 Малайзия 143 162 Македония 142 163 Белиз 141 164 Молдова 138 165 Сингапур 136 166 Косово 135 167 Лаос 134 168 Кувейт 123 169 Новая Каледония 123 170 Южный Судан 123 171 Папуа — Новая Гвинея 122 172 Камбоджа 121 173 Индонезия 120 174 Доминиканская Республика 113 175 Непал 112 176 Бутан 110 177 Гамбия 106 178 Вануату 106 179 Сент-Люсия 103 180 Фиджи 102 181 Сент-Винсент и Гренадины 102 182 Гуам 89 183 Мальта 85 184 Макау 82 185 Сейшельские Острова 78 186 Бермудские острова 77 187 Соломоновы Острова 76 188 Лихтенштейн 75 189 Бруней 74 190 Бангладеш 69 191 Восточный Тимор 64 192 Американское Самоа 64 193 Острова Кука 64 194 Самоа 64 195 Американские Виргинские острова 44 196 Шри-Ланка 43 197 Пакистан 40 198 Монголия 38 199 Монтсеррат 30 200 Каймановы острова 21 201 Теркс и Кайкос 20 202 Сан-Марино 17 203 Андорра 12 204 Британские Виргинские острова 11 205 Ангилья 0 206 Багамы 0 207 Джибути 0 208 Эритрея 0 209 Гибралтар 0 210 Сомали 0 211 Тонга 0

Источник — Sport.ua

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