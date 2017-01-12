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Игроки Шахтера прошли медобследование

Футболисты донецкого клуба вышли из отпуска

  • 12.01.2017 12:57
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Игроки донецкого «Шахтера» перед вылетом на первый тренировочный сбор в Испанию прошли командное медобследование. Напомним, что вчера команда вышла из отпуска.

Сегодня был проведен медосмотр первой группы игроков: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский, Гиорги Арабидзе, Андрей Борячук, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Александр Зубков и Виктор Коваленко. Завтра в столичном диагностическом центре будет обследована вторая группа футболистов. 




Источник — Sport.ua

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