УЕФА ошибочно включил официальный сайт Динамо в списки лидеров

УЕФА опубликовал рейтинг самых посещаемых сайтов клубов мира , в котором официальная страница киевского «Динамо» заняла 8-е место с посещаемостью в 3.1 миллиона в первой половине 2016-го года.

Однако, если судить по интернет-рейтингам, самая большая посещаемость официального сайта «Динамо» во второй половине 2016-го года была 460 тыс. А вот показатели неофициального сайта «Динамо от Шурика» сходятся с теми, что указаны в отчете УЕФА.







На сайте similarweb.com можно сравнить посещаемость официального и неофициального сайтов.



На сайте similarweb.com можно сравнить посещаемость официального и неофициального сайтов.

Источник — Sport.ua

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