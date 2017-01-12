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УЕФА ошибочно включил официальный сайт Динамо в списки лидеров

Официальный киевского «Динамо» был включен в список самых посещаемых сайтов клубов мира

  • 12.01.2017 12:47
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УЕФА ошибочно включил официальный сайт Динамо в списки лидеров
УЕФА опубликовал рейтинг самых посещаемых сайтов клубов мира, в котором официальная страница киевского «Динамо» заняла 8-е место с посещаемостью в 3.1 миллиона в первой половине 2016-го года.
 
Однако, если судить по интернет-рейтингам, самая большая посещаемость официального сайта «Динамо» во второй половине 2016-го года была 460 тыс. А вот показатели неофициального сайта «Динамо от Шурика» сходятся с теми, что указаны в отчете УЕФА.



На сайте similarweb.com можно сравнить посещаемость официального и неофициального сайтов. 

Источник — Sport.ua

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