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Вадим ШАБЛИЙ: «В ближайшее время еще один украинец переедет в Турцию»

Турецкая Суперлига является притягательной для украинских футболистов в нынешнее межсезонье

  • 12.01.2017 12:38
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Sport.ua. Вадим Шаблий
© Sport.ua. Вадим Шаблий
В некотором отношении Турция в чем-то сравнима с Китаем, где клубы поднимают интерес к футболу своей страны за счет местами неадекватно заоблачных гонораров, привлекающих футболистов далеко не ветеранского возраста. 
 
— На мой взгляд, — жестко резюмирует Головаш, — Турция не относится к тому уровню футбольных держав, которые можно рассматривать серьезно для развития карьеры потенциально сильного игрока.
 
Менеджер Андрея Воронина, Владлена Юрченко и Дениса Олейника имеет в виду, что, отправляясь куда-нибудь в Бельгию или Голландию, украинские футболисты могут получить как минимум иное качество жизни и оставаться на виду у серьезных европейских скаутов, тогда как в Турции можно оказаться в среде, которая будет иметь мало общего с европейской цивилизацией и цивилизацией в принципе.
 
Приглашение в Европу можно получить только от большого любителя экзотики. И согревать тебя будет только цифра с шестью нулями в личном контракте. 
 
— Адаптироваться здесь очень сложно, — считает Панков. — Вот и у Артема Милевского в «Газиантепспоре» это не получилось. Боюсь, что Рыбка и Селезнев в «Карабюкспоре» могут столкнуться с аналогичными проблемами.
 
— Очень многое зависит от того, в каком городе ты живешь, — соглашается Шаблий. — Стамбул, Анкара, Анталья, Алания — одно дело, Карабюк — совершенно другое. Это не особо европейский маленький городок, к которому нужно привыкнуть.
 
Шаблий, чей клиент Караваев ближайшие полгода проведет в «Фенербахче» Дика Адвоката и будет соперничать за место в основе с экс-динамовцем Джермейном Ленсом, убежден, что все опасения по поводу диких нравов турецких клубов преувеличены: 
 
— Да, здесь могут задерживать выплаты, но рано или поздно все возвращается. Пусть через суд, где при правильно оформленной документации, а мы тщательно это контролируем, шансов проиграть спор практически нет.
 
Настолько ли важно самим турецким клубам сохранять лицо для продолжения сотрудничества с украинским рынком?
 
— Для местных команд наши игроки привлекательны хорошим соотношением цена-качество, — констатирует Шаблий. — Тогда как украинских футболистов должны устраивать финансовые условия со стороны турецких клубов. Один из них, кстати, уже в ближайшие несколько дней официально объявит о подписании еще одного нашего клиента.
 
Гладкий? Петряк? Соболь?
 
— Лично для меня, — признается Панков, — станет большой неожиданностью, если Эдуард Соболь действительно отправится в «Бешикташ». Парню 1995 года рождения закрепиться в таком клубе будет очень сложно.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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