Вадим ШАБЛИЙ: «В Турции у меня есть партнер, которому я доверяю»

© Sport.ua. Вадим Шаблий

Как считает работающий в Западной Европе более двадцати лет менеджер Андрей Головаш, по уровню футбольного и общеполитического хаоса Турция - не менее, как это модно сейчас говорить, стремная страна, чем Украина.

- По сути, это страна третьего мира со всеми рудиментами - бомбы, общественные беспорядки, экономический беспредел. И если при трансфере игрока в страны Евросоюза все денежные отношения четко фиксируются, то в турецкой суперлиге денежные потоки почти неконтролируемы. Ну а гарантии, данные клубом-покупателем футболисту в любой момент могут свестись к нулю. Дальнейшие судебные разборки займут неопределенный срок. К тому же, выиграть дело в такой стране как Турция иностранцу очень сложно.

Клубов калибра Фенербахче», «Бешикташа», «Галатасарая» и других постоянных участников еврокубков все вышесказанное, возможно, касается в меньшей степени. Если же вести речь о командах второго эшелона, то, по мнению изучивших вопрос специалистов, финансовые отношения с ними - чистой воды лотерея.

- Не играешь в основе или получил травму, - считай, что тебя кинули, - предупреждает футболистов Вячеслав Заховайло.- Все турецкие клубы финансово подвязаны к выплате гонораров за продажу телеправ. Деньги поступают в клубы в лучшем случае в конце июня. Так что набирайтесь терпения... Дальнейший сценарий прост: в конце сезона вашему агенту поступит предложение: получите либо половину зарплаты сразу, либо, вообще, ничего.

По мнению Заховайло, очень многое зависит от репутации агента. Другой вопрос, что оформлять переход футболиста в Турцию, как правило, будут местные агенты-посредники, а не его личный менеджер.

Можно ли считать местный рынок особо закрытым?

- Конечно же, он закрыт, - считает Панков. - Но так происходит всегда и в любой стране. Провести сделку в Украине агенту со стороны также практически нереально. Хотя Турция может быть более закрытой в силу культурной и религиозной несовместимости.

- Не могу сказать, что это предельно закрытая система, - косвенно оппонирует коллеге, может быть, самый плодовитый из украинских агентов Вадим Шаблий. - Все клубы так или иначе сотрудничают с агентами. Другой вопрос, что нарваться на афериста можно в любой стране. Конкретно у меня в Турции есть партнер, которому я доверяю и который пока еще не меня подводил.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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