ПАНКОВ: Игрок уровня Селезнева может заработать в Турции 1,5 миллиона

© Facebook

Что привлекает украинских игроков в турецком чемпионате в наступившую у нас «Эпоху грандиозного шухера», как метко назвал ее агент Вячеслав Заховайло? Ответ прозаичен. Деньги, деньги и еще раз деньги.

В украинской лиге стабильно зарплату получают только в «Динамо» и «Шахтере». Футболисты большинства других клубов либо играют в долг, либо получают на карточки прозрачные ставки, сравнимые с официальными окладами государственных чиновников. В общем, как в том одесском анекдоте, зарплата маленькая, но приятная.

Игроки, привыкшие к иному образу жизни, стремятся уехать туда, где им будут платить сопоставимые с благополучными временами деньги. Самые яркие примеры - Александр Рыбка и Евгений Селезнев. Один оказался не востребован в «Динамо», другой - в «Шахтере».

Выбор дальнейших действий реально невелик. Страны большой пятерки нашими мастерами не интересуются. Ехать в Россию - не комильфо. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан могут подождать, а в Восточной Европе, Греции или в Бенилюксе серьезных зарплат не предложат.

Это варианты для игроков другого поколения - Малиновского, Болбата, Тотовицкого… Турция на этом фоне выглядит настоящим библейским Офиром.

- В Греции форвард уровня Селезнева мог бы зарабатывать 400-500 тысяч евро в год, - считает освоивший рынок эллинов агент Александр Панков. - В Турции в самом обычном клубе такой игрок может заработать в районе полутора миллиона долларов.

Но между «заработать» и «получить» - две большие разницы. Турция - страна, в которой царит тотальный бардак. Это касается политики, экономики и банковской системы. Свежий пример - история возглавившего «Трабзонспор» Шота Арвеладзе. Грузинский специалист смотрел в будущее с огромным энтузиазмом. Однако в ноябре Арвеладзе ушел в отставку с 8-месячной задолженностью по зарплате.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.