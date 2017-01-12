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ПАНКОВ: Игрок уровня Селезнева может заработать в Турции 1,5 миллиона

Футбольный агент - об уровне заработка Евгения Селезнева в турецком чемпионате

  • 12.01.2017 12:02
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Что привлекает украинских игроков в турецком чемпионате в наступившую у нас «Эпоху грандиозного шухера», как метко назвал ее агент Вячеслав Заховайло? Ответ прозаичен. Деньги, деньги и еще раз деньги. 
 
В украинской лиге стабильно зарплату получают только в «Динамо» и «Шахтере». Футболисты большинства других клубов либо играют в долг, либо получают на карточки прозрачные ставки, сравнимые с официальными окладами государственных чиновников. В общем, как в том одесском анекдоте, зарплата маленькая, но приятная.
 
Игроки, привыкшие к иному образу жизни, стремятся уехать туда, где им будут платить сопоставимые с благополучными временами деньги. Самые яркие примеры - Александр Рыбка и Евгений Селезнев. Один оказался не востребован в «Динамо», другой - в «Шахтере».
 
Выбор дальнейших действий реально невелик. Страны большой пятерки нашими мастерами не интересуются. Ехать в Россию - не комильфо. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан могут подождать, а в Восточной Европе, Греции или в Бенилюксе серьезных зарплат не предложат.
 
Это варианты для игроков другого поколения - Малиновского, Болбата, Тотовицкого… Турция на этом фоне выглядит настоящим библейским Офиром.
 
- В Греции форвард уровня Селезнева мог бы зарабатывать 400-500 тысяч евро в год, - считает освоивший рынок эллинов агент Александр Панков. - В Турции в самом обычном клубе такой игрок может заработать в районе полутора миллиона долларов.
 
Но между «заработать» и «получить» - две большие разницы. Турция - страна, в которой царит тотальный бардак. Это касается политики, экономики и банковской системы. Свежий пример - история возглавившего «Трабзонспор» Шота Арвеладзе. Грузинский специалист смотрел в будущее с огромным энтузиазмом. Однако в ноябре Арвеладзе ушел в отставку с 8-месячной задолженностью по зарплате.
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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