Игорь КОГУТ: «Еще осенью доказали, что мы не мальчики для битья»

© ФК Днепр. Игорь Когут

Хавбек «Дніпра» Ігор Когут розповідає про відпочинок і каже, що вірить у свою команду.

— Ігоре, як і де провели майже місяць відпустки?

— Разом із друзями по команді — Лопирьонком та Бохашвілі — їздив у Єгипет. Добре відпочили: засмагали під сонечком, грали у волейбол і тенісбол, працювали й ногами, й руками.

— 11 січня половина дніпрян пройшла медичне тестування. Тепер цікаво дізнатися, чи ознайомили команду з планом зборів, зокрема, чи заплановано виїзд за кордон?

— 15 числа вилітаємо на перший тренувальний збір до Туреччини, де пробудемо два тижні. Потім, за планом, прилітаємо, нам дають пару днів на відпочинок. Після цього знову збираємось і летимо в ту ж Туреччину. Здається, в те ж місто.

— Що сказав Дмитро Михайленко на першому зібранні колективу після відпустки?

— Спочатку привітав зі святами, потім ми коротко оглянули перші 18 турів чемпіонату, обговорили, що у нас вийшло, а що ні, де недопрацювали.

— Про турнірні перспективи: очевидно, й навесні «Дніпро» буде біля зони вильоту, що більшість фахівців пояснює молодістю складу. Чи зможе команда піднятися вгору?

— Вірю, зможе. Іще восени — особливо в листопаді — довели, що ми не хлопчики для биття. Були провали, були вдалі поєдинки. Так що все у нас має вийти.

— У літньо-осінній частині Ліги Парі-Матч Ви зіграли 10 матчів. Чи можете сказати, що це достатня ігрова практика й чого очікуєте в другій частині чемпіонату?

— Вважаю, у моєму віці — мені 20 років — це хороша практика. Все ж залежить від мене, від мого стану: коли я був готовий, грав, коли пережив спад, не виходив на поле. Усе починається з тренування, з того, як я працюю, потім це переноситься на матчі.

— Дивлячись у майбутнє: в якій європейській лізі мрієте пограти?

— Це далеке майбутнє! Найбільше подобається Англія, хочеться колись там виступити. Але сьогодні для мене головне — закріпитись у Лізі Парі-Матч і награти тут багато поєдинків.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.