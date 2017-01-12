Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ФИЛИМОНОВ: «Следил за Карпатами еще с Лиги Европы»

Новичок львовского клуба прокомментировал свой переход в стан «зелено-белых»

  • 12.01.2017 11:38
  • 303 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Один із новачків «зелено-білих» – Артем Філімонов, найбільше відомий львівському вболівальнику як футболіст «Чорноморця». Цікаво, що у жовтні, саме півзахисника одеситів Олег Дулуб назвав найкращим гравцем місяця. Про перехід до стану «левів» Артем розповів в інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Особисто для мене, «Карпати» – це команда з великою історією, котра ставить перед собою високі завдання. До того ж, й саме місто Львів, де грають «зелено-білі», мені дуже подобається».

«Хороший настрій у хлопців, що створює позитивну атмосферу – для мене ці показники є найважливішими у команді. Відразу видно, що кожен з гравців ставить собі за мету здобути найвищі цілі. Деяких карпатівців знав і раніше. Граючи за різні вікові команди збірної України встиг ще тоді познайомитись з багатьма футболістами, наприклад, Мірошніченком, Чачуа, Зубейком та іншими. Отож, проблем із адаптацією та вливанням у колектив, думаю, не виникне».

«Слідкував за «Карпатами» ще з часів їх виступів у Лізі Європи. На той час, я грав у дитячо-юнацькому футболі. Мені завжди імпонувала гра львів’ян, найбільше за командний дух у колективі. Я футболіст, який віддається на полі з першої до останньої хвилини, тому, думаю, манера гри «левів» мені повністю підходить».

«Місце, яке наразі займають «Карпати» – випадковий збіг обставин. Мене це ніяк не лякає, навпаки, служить своєрідним викликом як футболісту. Спостерігав за манерою гри «Карпат» будучи в Одесі, їх стиль футболу доволі цікавий. По побаченому, можу сказати, що команда абсолютно незаслужено займає дану позицію в турнірній таблиці».

«Я прийшов, щоб допомагати львів’янам. Разом з командою робитиму все можливе, аби якнайшвидше покинути зону вильоту. Набирати очки у кожному матчі та підніматись вверх по турнірній таблиці – головна ціль як для мене, так і для клубу в цілому. Тільки виконавши цю задачу, можна ставити перед собою більш глобальні цілі».

«Вважаю, що контактуючи з різними тренерами, футболіст може брати найкраще від кожного, аби удосконалюватись як гравець і вчитись новому у футболі. Олег Анатолійович – позитивна людина, яка з посмішкою дивиться на певні проблеми. Враження виключно хороші, видно, що Дулуб – це тренер науки. Працювати під його керівництвом для мене буде великим кроком уперед, щоб у майбутньому додати в особистій ігровій майстерності. Хочу також подякувати й тренеру «Чорноморця» Олександру Бабичу, який повірив у мене та, головне, дав можливість грати» – підсумував Артем Філімонов.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.