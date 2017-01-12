Артем ФИЛИМОНОВ: «Следил за Карпатами еще с Лиги Европы»

© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Один із новачків «зелено-білих» – Артем Філімонов, найбільше відомий львівському вболівальнику як футболіст «Чорноморця». Цікаво, що у жовтні, саме півзахисника одеситів Олег Дулуб назвав найкращим гравцем місяця. Про перехід до стану «левів» Артем розповів в інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Особисто для мене, «Карпати» – це команда з великою історією, котра ставить перед собою високі завдання. До того ж, й саме місто Львів, де грають «зелено-білі», мені дуже подобається».

«Хороший настрій у хлопців, що створює позитивну атмосферу – для мене ці показники є найважливішими у команді. Відразу видно, що кожен з гравців ставить собі за мету здобути найвищі цілі. Деяких карпатівців знав і раніше. Граючи за різні вікові команди збірної України встиг ще тоді познайомитись з багатьма футболістами, наприклад, Мірошніченком, Чачуа, Зубейком та іншими. Отож, проблем із адаптацією та вливанням у колектив, думаю, не виникне».

«Слідкував за «Карпатами» ще з часів їх виступів у Лізі Європи. На той час, я грав у дитячо-юнацькому футболі. Мені завжди імпонувала гра львів’ян, найбільше за командний дух у колективі. Я футболіст, який віддається на полі з першої до останньої хвилини, тому, думаю, манера гри «левів» мені повністю підходить».

«Місце, яке наразі займають «Карпати» – випадковий збіг обставин. Мене це ніяк не лякає, навпаки, служить своєрідним викликом як футболісту. Спостерігав за манерою гри «Карпат» будучи в Одесі, їх стиль футболу доволі цікавий. По побаченому, можу сказати, що команда абсолютно незаслужено займає дану позицію в турнірній таблиці».

«Я прийшов, щоб допомагати львів’янам. Разом з командою робитиму все можливе, аби якнайшвидше покинути зону вильоту. Набирати очки у кожному матчі та підніматись вверх по турнірній таблиці – головна ціль як для мене, так і для клубу в цілому. Тільки виконавши цю задачу, можна ставити перед собою більш глобальні цілі».

«Вважаю, що контактуючи з різними тренерами, футболіст може брати найкраще від кожного, аби удосконалюватись як гравець і вчитись новому у футболі. Олег Анатолійович – позитивна людина, яка з посмішкою дивиться на певні проблеми. Враження виключно хороші, видно, що Дулуб – це тренер науки. Працювати під його керівництвом для мене буде великим кроком уперед, щоб у майбутньому додати в особистій ігровій майстерності. Хочу також подякувати й тренеру «Чорноморця» Олександру Бабичу, який повірив у мене та, головне, дав можливість грати» – підсумував Артем Філімонов.

Источник — ФК Карпаты

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