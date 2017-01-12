Украинские пионеры в Турции

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«Мне сказали, что в городе - миллион жителей. Приезжаю - двести тысяч. Летели транзитом через Стамбул, час сорок. Гляжу на карту: Трабзон, оказывается, в каких-то двухстах километрах от Грузии и всего в пяти часах езды на пароме от Сочи. Да, думаю, далеко я из Страны советов уехал...

Но самое интересное началось потом. Условия личного контракта в «Трабзонспоре» были серьезные: так называемые подъемные - 20 процентов от общей суммы трансфера, плюс зарплата, скромные премиальные за победы и интересные дополнительные бонусы за каждый выход на поле - в зависимости от того, появляешься ты в стартовом составе или нет.

В командах, где я играл, о задержках зарплаты никто ничего не знал. Вот я и не мог поверить, что впервые это случилось со мной в так называемом заграничном клубе. Поначалу даже пытался войти в положение руководства турецкой команды. Но когда задержка достигла пяти месяцев, воспользовался первой же зацепкой, чтобы уехать - любой ценой».

Эти воспоминания о событиях 1999 года принадлежат Юрию Калитвинцеву, переехавшему на берега Босфора в ранге лучшего футболиста Украины. В итоге долг со стороны «Трабзонспора» после затяжной судебной тяжбы был закрыт почти полностью.

Другим украинским легионерам в Турции повезло намного меньше. Контракт Сергея Беженара с «Эрзурумспором» был расторгнут в одностороннем порядке из-за финансовых трудностей клуба. Владимиру Лютому в «Бурсаспоре» подложили на подпись фальшивый контракт: форварду не выплатили ни зарплату, ни подъемные, а лечиться после тяжелой травмы пришлось за свой счет.

Рекордсмену чемпионатов мира Олегу Саленко в «Истанбулспоре» задели нерв во время операции, отказавшись платить зарплату во время простоя и не выпуская на поле после восстановления…

За всю историю украинского футбола высадиться на турецком берегу осмелилось менее двух десятков лихачей. Более-менее успешно сложилась карьера Юрия Шелепницкого (шесть сезонов и 155 матчей в трех клубах различного калибра), Виктора Гришко (подаренный «Мерседес» и подвиг в выездном матче Кубка УЕФА «Трабзонспор» - «Астон Вилла») и Ивана Вишневского (одного из лучших легионеров лиги выкурил из «Фенербахче» приехавший со своими протеже Гус Хиддинк).

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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