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Евгений БОРОВИК: «Карпаты сделали мне конкретное предложение»

Украинский голкипер рассказал о своем переходе во львовский клуб

  • 12.01.2017 11:27
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ФК Карпаты. Евгений Боровик
© ФК Карпаты. Евгений Боровик

Перед відправленням команди на перший тренувальний збір до Туреччини львівські «Карпати» підписали контракт з досвідченим голкіпером Євгеном Боровиком. Останнім клубом воротаря був «Чорноморець», у складі якого Боровику вдалося провести 8 «сухих» матчів у сезоні, що триває. Кращий показник лише в одного стража воріт Ліги Парі-Матч Андрія П’ятова, на рахунку якого 10 поєдинків без пропущених голів.

– «Карпати» запропонували мені укласти угоду, мене такий варіант зацікавив, – каже Євген. – Контракт з моїм попереднім клубом наближався до завершення. Ніхто з представників «Чорноморця» не пропонував продовжити співпрацю. Зі Львова надійшла конкретна пропозиція і я без вагань погодився.

– В команді є два рівноцінні молоді воротарі: Роман Мисак і Роман Підківка. За другого ви, наприклад, старші на десять років...
– Вони – хороші хлопці. Мисак і Підківка вже не один рік грають на високому рівні. Тому їм обом майстерності не позичати. Мені завжди цікаво працювати з молоддю. Сподіваюся, що на правах більш досвідченого товариша навіть допоможу їм у певних аспектах.

– Проти «Карпат» ви вперше зіграли у 2004-му році. Тоді «зелено-білі» у якості команди першої ліги гостювали у Вінниці, де перемогли місцеву «Ниву». Після цього ви неодноразово зустрічалися з львівською командою. Які спогади залишилися про ці матчі?
– Я грав у складі багатьох команд у Львові і можу сказати, що нам завжди було дуже важко. По-перше, це підтримка вболівальників. По-друге, сама команда агресивно діє. Тому завжди було непросто. Хоча не лише у мене таке враження. Так скаже, напевно, кожен футболіст, який приїжджає сюди і виходить на поле проти «Карпат».

– Найстаршим гравцем «Карпат» є Ігор Худоб’як, який народився на 10 днів раніше за вас. Ви готові виконувати роль людини, яка підказуватиме молодим партнерам, яких в колективі чимало?
– Я легко знаходжу спільну мову з молоддю. Вважаю себе комунікабельною людиною, тому жодних бар’єрів не існуватиме. Не сумніваюся, що жодних проблем у мене з молодшими хлопцями і у них зі мною не виникне.

– «Карпати» зараз знаходяться у нижній частині турнірної таблиці. Які очікування від заключної частини чемпіонату?
– Попереду ще чотири тури до закінчення регулярної першості. Потім ще десять поєдинків у плей-оф. Не сумніваюся, що все ще можна змінити.

– Перший крок на шляху до позитивних змін – стартова гра нового року в Одесі проти «Чорноморця». Для вас цей день у календарі можна помітити червоним кольором?
– Сказати, що це буде простий і звичний матч, я не можу. Гра буде цікавою, своєрідною. Наскільки мені відомо, фанати «Карпат» і «Чорноморця» мали непрості відносини. В будь-якому випадку буде дуже гаряче. Тим більше, якщо врахувати ставлення одеських вболівальників до мене. У нас були не зовсім прості відносини...

Источник — ФК Карпаты

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