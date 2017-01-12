Восходящие звезды: от Дембеле до Локателли

© FOX Sports. Усман Дембеле

Через пару-тройку лет многие из этих парней будут на первых ролях в топ-клубах. Сейчас они делают первые уверенные шаги к всеобщему признанию. Sport.ua предлагат вашему вниманию топ-10 восходящих звезд европейского футбола.

Харри Уинкс, Тоттенхэм



20 лет

20 матчей, 1 гол

Юный воспитанник «Тоттенхэма» Харри Уинкс проводит дебютный сезон за первую команду «шпор». И стоит признать: у 20-летнего полузащитника дела идут очень неплохо. Назвать Уинкса полноценно основным игроком лондонской команды еще нельзя (как ни как конкуренция в центре поля у «Тоттенхэма» серьезная), но постепенно этот одаренный футболист пробивается в состав и все больше о себе заявляет.

Наиболее памятным пока матчем для Харри в составе «Тоттенхэма» была встреча с «Вест Хэмом», в которой Уинкс отметился дебютным голом в АПЛ. Были еще несколько хороших поединков в исполнении талантливого полузащитника, в том числе и в Лиге чемпионов. А в недавней кубковой игре с «Астон Виллой» Уинкс был признан лучшим игроком матча, что только подчеркивает все вышесказанное о нем. Уже в ближайшее время Харри Уинкс может завоевать твердое место в основе и быть важным исполнителем в структуре игры Маурисио Почеттино.

Энес Унал, Твенте

19 лет

16 матчей, 11 голов, 2 ассиста

В свои 19 лет Энес Унал имеет за плечами опыт выступлений сразу в нескольких чемпионатах – Турции, Англии, Бельгии и Голландии. Правда, на Туманном Альбионе Унал, контракт которого принадлежит «Манчестер Сити», так и не провел ни одного матча. Во всяком случае, пока. В «Твенте», куда Энес перебрался перед стартом нынешнего сезона, карьера у талантливого форварда складывается как нельзя лучше.

Уже во втором своем матче за «тюккерс» турецкий нападающий, который по манере игры напоминает Златана Ибрагимовича, оформил хет-трик, заставив говорить о себе во весь голос. Помимо всего прочего, Унал вызывается в национальную сборную Турции, где успел провести первый тайм поединка со сборной Украины (до этого у него была всего одна игра за сборную) в рамках отбора к ЧМ-2018. Такими стремительными темпами прогресса этого форварда, не исключено, что Хосеп Гвардиола в недалеком будущем вернет Унала в «Манчестер Сити».

Мануэль Локателли, Милан

19 лет

15 матчей, 2 гола

У «Милана» растет новый Пирло. Так громко некоторые эксперты уже оценивают игру 19-летнего Мануэля Локателли, сравнивая его с легендой «Милана» Андреа Пирло. Безусловно, это аванс, но и его еще надо заслужить. Среди обновленного молодыми игроками состава «россонери» Локателли выделяется. Это очень умный исполнитель, владеющий прекрасным видением поля, отличным пасом и ударом.

Уже сейчас он солидно выглядит в центре полузащиты, а в перспективе это лидер и капитан. Собственно говоря, в сборной Италии U-19, в составе которой Мануэль выступил на чемпионате Европы в ноябре прошлого года, дойдя до финала, он и был капитаном, олицетворяя дух команды. Пусть в национальную сборную Локателли еще не получал приглашение, но это лишь дело времени, поскольку своей уверенной игрой в этом сезоне он просто не оставит выбора тренерскому штабу во главе с Джампьеро Вентурой.

Тимо Вернер, Лейпциг

20 лет

17 матчей, 9 голов, 4 ассиста

Новичок Бундеслиги «Лейпциг» успел наделать шуму в европейском футболе, сенсационно завершив первый круг чемпионата Германии на втором месте. Одним из наиболее ярких творцов главной сенсации в клубном футболе прошлого года является Тимо Вернер.

Этот талантливый нападающий дебютировал в Бундеслиге в 17 лет, а последние три года выступал за «Штутгарт», с которым в минувшем сезоне понизился в классе. В течение трех сезонов Вернер забил за «швабов» всего 15 мячей. Уже выступая за «Лейпциг», Тимо за первые полгода забил больше половины всех забитых мячей за «Штутгарт». Что называется, пошла игра у 20-летнего форварда под руководством Ральфа Хазенхюттля.

При этом видно, что Вернер еще может прибавить. Топ-клубы Германии наверняка уже под пристальным прицелом следят за прогрессом Тимо и вполне возможно сделают ему в скором времени предложение, от которого сложно будет отказаться.

Сандро Рамирес, Малага

21 год

17 матчей, 9 голов, 2 ассиста

Похоже, Сандро Рамирес нашел свою команду. Покинув летом «Барселону», талантливый форвард перешел в «Малагу», где ярко и раскрылся. Во многом прогресс воспитанника «Барселоны» стал возможным благодаря тогдашнему наставнику команды Хуанде Рамосу, который уже с первых матчей сезона доверял молодому нападающему, выпуская его в стартовом составе. Рамирес оправдывал доверия тренера своей игрой и забитыми мячами.

С приходом Сандро «Малага» приобрела не только результативного нападающего, но и игрока, умеющего забивать со штрафных. Уже несколько красивых мячей со штрафных забил в этом сезоне Рамирес, особенно понравился его гол в ворота «Атлетико» на «Висенте Кальдерон».

Эмерсон Палмиери, Рома

22 года

16 матчей

Испытывавшая проблемы на левом фланге обороны «Рома», кажется, нашла решение проблемы. Эмерсон Палмиери, арендованный у «Сантоса», здорово вписался в этом сезоне в игру римлян и с ним оборона команды Лучано Спаллетти играет куда надежнее, чем без него. Начинал сезон бразильский фулбэк в качестве запасного игрока (как, собственно говоря, и весь предыдущий сезон), но впоследствии сумел выиграть конкуренцию у Бруно Переса и пробиться в основной состав «Ромы», где ему сейчас по большому счету нет альтернативы.

У «волков» растет сильнейший защитник, и лично у меня нет сомнений в том, что по окончании сезона римляне не выкупят его контракт у «Сантоса». Эмерсон уже один из лучших игроков на своей позиции в Серии А, а в перспективе этот игрок может стать лучшим левым защитником «Ромы» со времен Йона-Арна Риисе и ключевым латералем сборной Бразилии.

Вилан Сиприен, Ницца

21 год

24 матча, 6 голов, 2 ассиста

Если «Лейпциг» - это главная сенсация всего европейского футбола, то «Ницца» - лишь французского. Едва ли кто-то мог до начала сезона предположить, что команда Люсьена Фавра будет большую часть первой половины сезона лидировать, всерьез претендуя на чемпионство. Одним из ключевых исполнителей, благодаря которым «орлята» столь успешно выступают в этом сезоне, безусловно, является Вилан Сиприен.

Еще в прошлом сезоне 21-летний полузащитник мог только мечтать о Лиге 1, ведь он выступал в Лиге 2 за «Ланс». Выступал, стоит признать, очень неплохо в течение четырех сезонов, поэтому и пригляделся Фавру, подписав контракт с «Ниццей» прошлым летом. Швейцарский коуч сразу начал доверять перспективному хавбеку, а Сиприен продолжал прогрессировать и развиваться.

На сегодняшний день Вилан ключевой опорник «Ниццы» (а также один из сильнейших на своей позиции не только во Франции, но и в Европе) и очень важный футболист в модели игры Люсьена Фавра, полноценно заменить которого некем.

Каспер Дольберг, Аякс

19 лет

27 матчей, 11 голов, 3 ассиста

Голландия традиционно богата молодыми талантами, в этой стране много футболистов, растущих и развивающихся, заявляющих о себе во весь голос. Датский форвард «Аякса» Каспер Дольберг проводит отличный сезон в свои 19 лет. А ведь за его плечами всего 4 матча в составе «Силькеборга», у которого амстердамская команда в 2015 году его приобрела, и сезон в составе юношеской команды «Аякса».

Уже фактически со старта сезона Дольберг играл в основном составе, получая достаточно игрового времени. Дебютным голом за «евреев» датчанин отличился уже в первом официальном матче против ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов. Затем был период, когда Каспер потерял место в основе, но с сентября он вернулся в стартовый состав и забронировал за собой твердое место в основе, будучи ключевым форвардом команды Петера Боса.

Усман Дембеле, Боруссия Д

19 лет

24 матча, 5 голов, 12 ассистов

Восходящая звезда мирового футбола. Именно так можно охарактеризовать игру французского вингера дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Только в прошлом сезоне это молодое французское дарование заставило о себе говорить. Дембеле провел великолепный сезон за «Ренн», став во многом лучшим игроком своей команды.

Переход минувшим летом в «Боруссию» Д означал одно – француз переходит на топ-уровень и его дальнейшие успехи зависят исключительно от него самого. Усману не понадобилось много времени на адаптацию, он начал показывать практически сразу свой высокий уровень игры. Конечно, были у него и невыразительные матчи, но сейчас он полностью приспособился к Бундеслиге и является одним из наиболее важных игроков атаки команды Томаса Тухеля. 17 очков по системе «гол+пас» лишь свидетельствуют о том, насколько «шмели» нуждаются в Дембеле.

Андре Силва, Порту

21 год

25 матчей, 15 голов, 3 ассиста

Самым стремительно развивающимся португальским игроком на сегодня я бы назвал Андре Силву. В прошлом сезоне он преимущественно выступал за вторую команду «Порту» во втором дивизионе. А с этого сезона уверенно выступает за основную команду и клепает голы в Лиге Сагриш, Лиге чемпионов и в составе сборной. Причем начал Андре Силва забивать уже в первых поединках сезона, став ключевым форвардом «драконов».

Не заметить прогресс 21-летнего форварда «Порту» просто невозможно, поэтому не удивительно, что топовые команды Англии уже желают видеть в своих рядах этого талантливейшего нападающего. Хорошо Силва о себе зарекомендовал и в составе сборной, где успешно дебютировал в нынешнем сезоне, забив 4 мяча в 5 матчах.

Артем МИНОВ

Источник — Sport.ua

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