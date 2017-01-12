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Соболь и Петряк не перейдут в турецкие клубы

Футболисты «Зари» продолжат выступления в команде Юрия Вернидуба

  • 12.01.2017 11:14
  • 810 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь

Эдуард Соболь и Иван Петряк не перейдут в турецкие клубы, о чем ранее заявляла местная пресса. Оба футболиста продолжат свои выступления в луганской «Заре» и отправятся с командой Юрия Вернидуба на сборы. Об этом сообщает журналист ТК «Футбол» Игорь Бурбас.
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 11:42
    +1
    З полегшенням зітхнув десь Вернидуб.....Але поридивившись з якого "источника" надійшлаНовина вирішив до кінця не розслаблятись.
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    samird
      samird, 12.01.2017 12:24
    0
    "Об этом сообщает журналист ТК «Футбол» Игорь Бурбас.". С тем же успехом можно было написать: "Напели бабушки на лавочке у подъезда".
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    donetsk120
    online
      donetsk120, 12.01.2017 12:39
    +1
    И это хорошо. Надоело смотреть, как каждый год из Зари вырывают классных игроков и Вернидубу надо опять искать новых исполнителей. (с чем он к слову отлично справляется). Чем будет сильнее Заря, тем интереснее чемпионат.
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