Соболь и Петряк не перейдут в турецкие клубы

Эдуард Соболь и Иван Петряк не перейдут в турецкие клубы, о чем ранее заявляла местная пресса. Оба футболиста продолжат свои выступления в луганской «Заре» и отправятся с командой Юрия Вернидуба на сборы. Об этом сообщает журналист ТК «Футбол» Игорь Бурбас.
Інфа про переїзд Соболя/Петряка в Стамбул-інсинуація турецьких ЗМІ,не більше.Сезон обидва готуються продовжити у Зорі.З нею вирушать на збір— Igor Burbas (@iburbas) 11 января 2017 г.
Источник — Sport.ua
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