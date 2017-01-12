Динамо просит за Виду 10 миллионов

Турецкий «Галатасарай» предлагает киевскому «Динамо» 5 миллионов евро за защитника Домагоя Виду. Руководство киевлян готово расстаться с Видой, но просит за своего футболиста 10 миллионов.
Турецкие СМИ пишут о том, что в Стамбуле Вида будет зарабатывать 2.5 миллиона евро в год. «Галатасарай» готов поднять сумму трансфера до 6-ти миллионов евро.
Напомним, что в нынешнем сезоне Вида провел в составе команды Сергея Реброва 24 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну а если серьёзно, то грустно становится от мысли, что ещё пару лет назад мы читали слухи о том, кем планирует усилится великий клуб... а сейчас ждём когда турки у нас деньгами всех легионеров переманят.
Купили за 5 (после Евро2016 он подорожал) и сейчас на пике продать за 10 было бы неплохо...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.