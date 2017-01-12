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Динамо просит за Виду 10 миллионов

В хорватском защитнике заинтересован «Галатасарай»

  • 12.01.2017 10:52
  • 374 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида
Турецкий «Галатасарай» предлагает киевскому «Динамо» 5 миллионов евро за защитника Домагоя Виду. Руководство киевлян готово расстаться с Видой, но просит за своего футболиста 10 миллионов.
 
Турецкие СМИ пишут о том, что в Стамбуле Вида будет зарабатывать 2.5 миллиона евро в год. «Галатасарай» готов поднять сумму трансфера до 6-ти миллионов евро.
 
Напомним, что в нынешнем сезоне Вида провел в составе команды Сергея Реброва 24 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Черненко
      Андрей Черненко, 12.01.2017 11:01
    0
    "Все по 10!"

    Ну а если серьёзно, то грустно становится от мысли, что ещё пару лет назад мы читали слухи о том, кем планирует усилится великий клуб... а сейчас ждём когда турки у нас деньгами всех легионеров переманят.

    Купили за 5 (после Евро2016 он подорожал) и сейчас на пике продать за 10 было бы неплохо...
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