Динамо просит за Виду 10 миллионов

© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Турецкий «Галатасарай» предлагает киевскому «Динамо» 5 миллионов евро за защитника Домагоя Виду. Руководство киевлян готово расстаться с Видой, но просит за своего футболиста 10 миллионов.

Турецкие СМИ пишут о том, что в Стамбуле Вида будет зарабатывать 2.5 миллиона евро в год. «Галатасарай» готов поднять сумму трансфера до 6-ти миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Вида провел в составе команды Сергея Реброва 24 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник — Sport.ua

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