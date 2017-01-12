Сталь назовет имя нового тренера 15-го января

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11 января украинская Премьер-лига потеряла первого главного тренера в новом году — своей должности лишился голландский специалист Юп Галл, продержавшийся в кресле наставника «Стали» четыре месяца.

В Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка 2017 года. Не дожидаясь выхода из отпуска «Стали», руководство клуба из Каменского известило общественность о прекращении сотрудничества с голландским специалистом Юпом Галлом по взаимному согласию сторон.

Такой итог работы в Украине преемника Эрика ван дер Меера напрашивался сам собой: за четыре месяца Галл провел на посту главного тренера в чемпионате 17 матчей, в которых добыл только три победы. Весь улов голландца исчисляется двумя победами над «Волынью» и одной над «Карпатами». Очевидно, последней «каплей» задуматься над сменой главного тренера в «Стали» произошло после крайнего осеннего матча с «Зарей», в котором каменцы проиграли луганчанам на своем поле 0:2, доведя серию из поражений до четырех матчей кряду. Только объяснить затянувшийся кризис Галл не мог, постоянно удивляясь на пресс-конференциях то ошибками своих футболистов, то невезением. Выход был найден руководством клуба. «Галл устал от Украины, клуб устал от Галла, тем более что результат тренер тоже не показал», — пояснили в «Стали» окончание сотрудничества с голландцем.

«Результат, конечно, не радует. Но сказать, что у нас был полностью провальный сезон, я не могу. Было много обстоятельств, которые привели к такому результату. Но мы знаем, в чем ошиблись, а значит, и сможем исправиться», — говорил в конце года президент «Стали» Вардан Исраелян.

С новым тренером в «Стали» уже фактически определились. Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а 16 января Вардан Исраелян представит его команде в Пуще-Водице, где команда соберется после отпуска. С большей долей вероятности, исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда, бельгийско-голландского вектора уже не будет и взор руководства клуба был обращен на тренеров из ближнего зарубежья. Хотя главный кандидат на этот пост и фаворит «Стали», белорус Леонид Кучук, для Украины совсем не «специалист из-за рубежа».

Новый тренер уже спустя сутки после начала исполнения своих обязанностей увезет «Сталь» транзитом через Харьков на сборы в Турцию. Какой будет селекция «Стали» и как изменится команда, по словам Исраеляна, решать будет новый тренер, который получит свободу действий в этом вопросе в рамках финансовых возможностей клуба.

Источник — MatchDay

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