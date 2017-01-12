Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сталь назовет имя нового тренера 15-го января

Команда из Каменского осталась без главного тренера

  • 12.01.2017 10:29
  • 147 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь
11 января украинская Премьер-лига потеряла первого главного тренера в новом году — своей должности лишился голландский специалист Юп Галл, продержавшийся в кресле наставника «Стали» четыре месяца.
 
В Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка 2017 года. Не дожидаясь выхода из отпуска «Стали», руководство клуба из Каменского известило общественность о прекращении сотрудничества с голландским специалистом Юпом Галлом по взаимному согласию сторон.
 
Такой итог работы в Украине преемника Эрика ван дер Меера напрашивался сам собой: за четыре месяца Галл провел на посту главного тренера в чемпионате 17 матчей, в которых добыл только три победы. Весь улов голландца исчисляется двумя победами над «Волынью» и одной над «Карпатами». Очевидно, последней «каплей» задуматься над сменой главного тренера в «Стали» произошло после крайнего осеннего матча с «Зарей», в котором каменцы проиграли луганчанам на своем поле 0:2, доведя серию из поражений до четырех матчей кряду. Только объяснить затянувшийся кризис Галл не мог, постоянно удивляясь на пресс-конференциях то ошибками своих футболистов, то невезением. Выход был найден руководством клуба. «Галл устал от Украины, клуб устал от Галла, тем более что результат тренер тоже не показал», — пояснили в «Стали» окончание сотрудничества с голландцем.
 
«Результат, конечно, не радует. Но сказать, что у нас был полностью провальный сезон, я не могу. Было много обстоятельств, которые привели к такому результату. Но мы знаем, в чем ошиблись, а значит, и сможем исправиться», — говорил в конце года президент «Стали» Вардан Исраелян.
 
С новым тренером в «Стали» уже фактически определились. Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а 16 января Вардан Исраелян представит его команде в Пуще-Водице, где команда соберется после отпуска. С большей долей вероятности, исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда, бельгийско-голландского вектора уже не будет и взор руководства клуба был обращен на тренеров из ближнего зарубежья. Хотя главный кандидат на этот пост и фаворит «Стали», белорус Леонид Кучук, для Украины совсем не «специалист из-за рубежа».
 
Новый тренер уже спустя сутки после начала исполнения своих обязанностей увезет «Сталь» транзитом через Харьков на сборы в Турцию. Какой будет селекция «Стали» и как изменится команда, по словам Исраеляна, решать будет новый тренер, который получит свободу действий в этом вопросе в рамках финансовых возможностей клуба.
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.