Челси получил разрешение на реконструкцию стадиона Стэмфорд Бридж

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Больше года назад футбольный клуб «Челси» подал в местный совет Хаммерсмит и Фулхэм заявку на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» с расширением вместимости (при текущей вместимости в 41,181 место, «Челси» хочет расширить стадион до 60 тысяч мест – прим. Sport.ua).

В последние 12 месяцев клуб активно консультировался с местными жителями, предприятиями, официальными органами и продолжает тесно сотрудничать с советом округа.

Вчера вечером комитет по планированию рассмотрел заявление о реконструкции «Стэмфорд Бридж», и клуб рад сообщить, что получил разрешение на перепланировку исторически важного для «Челси» стадиона.

Источник — ФК Челси

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