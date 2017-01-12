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Челси получил разрешение на реконструкцию стадиона Стэмфорд Бридж

Чиновники разрешили лондонскому клубу увеличить вместимость футбольной арены

  • 12.01.2017 10:25
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Больше года назад футбольный клуб «Челси» подал в местный совет Хаммерсмит и Фулхэм заявку на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» с расширением вместимости (при текущей вместимости в 41,181 место, «Челси» хочет расширить стадион до 60 тысяч мест – прим. Sport.ua).

В последние 12 месяцев клуб активно консультировался с местными жителями, предприятиями, официальными органами и продолжает тесно сотрудничать с советом округа.

Вчера вечером комитет по планированию рассмотрел заявление о реконструкции «Стэмфорд Бридж», и клуб рад сообщить, что получил разрешение на перепланировку исторически важного для «Челси» стадиона.

Источник — ФК Челси

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