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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Должны улучшить некоторые аспекты»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Аталанты» в Кубке Италии (3:2)

  • 12.01.2017 10:18
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Должны улучшить некоторые аспекты»
Главный тренер Ювентуса Макс Аллегри проанализировал победный матч с Аталантой, по итогам которого бьянконери вышли в четвертьфинал Кубка Италии.
 
«В техническом плане сегодня Ювентус показал хорошую игру. Последние двадцать минут сложились тяжело, поскольку Аталанта здорово провела вторую половину. После того, как счет стал 3:1, мы должны были сосредоточить свое внимание на игре в обороне. Сегодня было очень важно добиться успеха, и мы сделали это. Команда показала как позитивные, так и отрицательные стороны. Мы должны улучшить некоторые аспекты, поскольку ребята чересчур много рискуют. За 15 минут до свистка при преимуществе в два мяча важно просто довести встречу до логического завершения.
 
Кого бы хотелось увидеть в качестве соперника по следующей стадии? Будет тяжело, поскольку следующим оппонентом станет либо Милан, либо Торино. На данный момент все мысли только о предстоящем поединке с Фиорентиной. Как я уже говорил, впереди непростой месяц, но мы продолжаем борьбу во всех турнирах.
 
Кальдара? Это молодой футболист, который сегодня показал хорошую игру против Манджукича. Пьяца? Ему была необходима игровая практика, дабы в дальнейшем помочь в рамках чемпионата Италии. Лихтштайнер? Сегодня швейцарец провел хороший поединок. Пропущенные мячи стали следствием плохой игры в обороне всей команды.
 
Бонуччи? Он провел 15 минут. До матча с Фиорентиной осталось пару дней. Посмотрим, каким будет его состояние к следующей игре. Ринкон? Это был его первый матч в основном составе, и я остался доволен его действиями. Колашинац? На данный момент нашим игроком остается Эвра. Посмотрим, что произойдет в дальнейшем».
 

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