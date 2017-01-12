Заря выйдет из отпуска в понедельник

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Уже в понедельник 16-го января луганская «Заря» начнет подготовку к весенней части сезона. Первый сбор будет втягивающим и состоится в Запорожье, начиная с 16-го января, заканчивая 23-м числом.

25-го января «черно-белые» отправятся в Турцию, где проведут свой первый заграничный тренировочный сбор. 7-го февраля команда вернётся в Украину, получит два выходных, а 10-го числа снова отправится в Турцию.

23-го февраля команда вернётся в Украину, оставив несколько дней на подготовку к домашней игре с «Динамо». Базовый день встречи – 25-е февраля.

Источник — ФК Заря

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