Клубный сайт Динамо – 8-й по посещаемости в мире

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Официальная клубная страница киевского «Динамо», согласно данным УЕФА, вошла в топ-20 самых посещаемых в мире и заняла 8-е место в общем рейтинге со средним показателем в 3,1 миллиона пользователей в месяц.

Первое место занимает портал «Манчестер Юнайтед», который посещает 8,6 миллиона пользователей. Питерский «Зенит» с показателем 1,6 миллиона разместился на 18-м месте.

Источник — УЕФА

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