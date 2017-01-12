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Клубный сайт Динамо – 8-й по посещаемости в мире

Лидирует в рейтинге официальный портал «Манчестер Юнайтед»

  • 12.01.2017 10:01
  • 746 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Официальная клубная страница киевского «Динамо», согласно данным УЕФА, вошла в топ-20 самых посещаемых в мире и заняла 8-е место в общем рейтинге со средним показателем в 3,1 миллиона пользователей в месяц.

Первое место занимает портал «Манчестер Юнайтед», который посещает 8,6 миллиона пользователей. Питерский «Зенит» с показателем 1,6 миллиона разместился на 18-м месте.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    maverik_fo
      maverik_fo, 12.01.2017 10:21
    +7
    А как же Шахтер,самый популярный клуб Украины?Динамо-FOREVER!!!
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    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 12.01.2017 10:27
    +3
    Хоть где-то Динамо среди лучших
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    icebeer
    icebeer, 12.01.2017 10:28
    0
    Благодаря новостям от Привата. )
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    mafiozi250
      mafiozi250, 12.01.2017 10:33
    +8
    Ого , Динамо... неожиданно. И ещё неожиданно видеть Арсенал выше Барселоны и Реала , обычно Арсенал их клиент везде и всегда)
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    mafiozi250
      mafiozi250, 12.01.2017 10:35
    -3
    Василий Ковальский, 12.01.2017 10:27
    Хоть где-то Динамо среди лучших

    Ну не менеджментом же им гордиться)
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 10:38
    +7
    maverik_fo, 12.01.2017 10:21
    А как же Шахтер,самый популярный клуб Украины?Динамо-FOREVER!!!
    На сайті УЄФА є тільки 100 кращих і там Шахтаря немає.
    До речі 100 місце у голандського Херенвена 700 тисячЧоловік....Боюсь навіть представити цифри Шахтаря.
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    Саня I
    online
      Саня I, 12.01.2017 10:40
    -5
    Эммм, а на стадион самого титулованого сколько ходит? 5-7к
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    ding01
    online
      ding01, 12.01.2017 10:45
    +5
    болельщики Шахтера хоть здесь не говорите что это только из а того что команда играет все домашние игры на выезде!))))))
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