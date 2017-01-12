Украинские главные тренеры – одни из самых молодых в Европе

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В УЕФА подсчитали средний возраст главных тренеров клубов в чемпионатах разных стран.

Самые возрастные наставники – в Чехии (средний возраст 52,2 года) и в Англии (52 года), самые молодые – Северной Ирландии (40,6 лет).

Средний возраст главных тренеров украинских клубов весьма низкий по европейским меркам и составляет 44,7 года.

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Источник — УЕФА

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