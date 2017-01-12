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Луис Суарес забил 100-й мяч за Барселону

Гол в ворота «Атлетика» стал юбилейным для уругвайского форварда «блаугранас»

  • 12.01.2017 09:32
  • 426 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Луис Суарес
© ФК Барселона. Луис Суарес

29-летний уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился забитым мячом в ворота «Атлетика» в ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании. Каталонцы выиграли 3:1 и вышли в 1/4 финала турнира.

Гол стал для Суареса 100-м за «Барселону» во всех турнирах. Всего Суарес провел за «блаугранас» 120 матчей, где также отдал 58 голевых передач.

Луис Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» летом 2014-го года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    anti-kot
      anti-kot, 12.01.2017 10:09
    +1
    Статистика впечатляет, конечно....
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