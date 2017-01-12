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Отстраненный от еврокубков Партизан пообещал срочно погасить долги

Белградский клуб намерен рассчитаться с задолженностями уже в четверг 12-го января

  • 12.01.2017 08:55
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ФК Партизан
© ФК Партизан

Белградский «Партизан», который УЕФА отстранил от еврокубков сроком на три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования, сообщил, что в ближайшее время погасит все долги. В частности, рассчитаться с задолженностями руководство «Партизана» пообещало уже в четверг 12-го января.

«В течение четверга будут урегулированы все финансовые обязательства перед кредиторами на сумму в €370 тысяч, а также выполнены требования УЕФА. Проблемы «Партизана» будут решены с полной и всесторонней помощью государственных органов и правительства Сербии во главе с ее президентом Александром Вучичем», – сообщает официальный сайт «Партизана».

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