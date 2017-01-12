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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас Бавария сильнее, чем летом»

Наставник мюнхенского клуба с оптимизмом ждет вторую часть сезона

  • 12.01.2017 08:38
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями о подготовке команды ко второй части сезона.

«Неделя была продуктивной, мы работали с высокой интенсивностью, - похвалил главный тренер свою команду. – Мы максимально уверены в своих силах».  Анчелотти очень доволен тем, как его игроки выкладываются на тренировках. Удовлетворило тренера также «превосходное состояние полей», отель и приятный климат. «Погода невероятно помогает нам, - рассказал Анчелотти, - при нуле градусов ты не сможешь тренироваться с такой нагрузкой».

До первого официального матча (с «Фрайбургом») остается 10 дней, тренер видит свою команду в полной боевой готовности. «Сейчас мы сильнее, чем летом, - считает итальянец. – Мы лучше узнали друг друга, так как вместе работаем уже шесть месяцев. Поэтому я думаю, во второй половине сезона мы будем сильнее». Главным по-прежнему остается достигнуть поставленных целей в трех соревнованиях: «Мы ожидаем, что будем играть лучше, чем в первом круге. Мы хотим дойти до конца».

Источник — ФК Бавария

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