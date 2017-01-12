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ПАЛКИН: «Матчи Шахтера в Харькове будут собирать не меньше 10 тысяч»

Генеральный директор донецкого клуба поделился ожиданиями от выступлений на стадионе «Металлист»

  • 12.01.2017 08:21
  • 636 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказл о перспективах выступлений «горняков» в Харькове.

«Мы сделали заявку в УЕФА на Харьков. Мы не можем одну сыграть в одном месте, а следующую — уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным играм мы будем смотреть.

На данном этапе мы заточены на Харьков и хотим по максимуму загрузить этот город нашими играми. Не знаю, получится ли этой у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли это для себя. Уверен, в Харькове меньше десяти тысяч на наших матчах там не будет никогда вообще, а для нашего чемпионата сейчас уже даже 8 тысяч зрителей — это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи. Это самый маленький показатель за всю историю чемпионатов Украины». — сказал Палкин.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Joe777
    online
      Joe777, 12.01.2017 08:45
    +5
    Первые несколько матчей может и будет 10тыс. А потом 1-2тысячи не больше. Какое отношение шахтер имеет к Харькову. Люди только на еврокубки ходить будут и на матчи против Динамо
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    sasha112006
      sasha112006, 12.01.2017 09:01
    -4
    Отношение может и не имеет,но город больше 1,5 млн., уже который год без футбола .Так что 10 будет собирать так точно.
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    ZpoRt
      ZpoRt, 12.01.2017 09:11
    +6
    Автобусов у вас не хватит столько людей за деньги свозить. А вот на Лигу Чемпионов или на Лигу Европы харьковчане сходят. Кстати, собирается Шахтер и Палкины разные и Ахметовы благодарить Львов и львовян за поддержку. А то есть подозрение, что в Харькове они перекантуются и потихому свалят
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    v-oskar-v
    online
      v-oskar-v, 12.01.2017 09:16
    +1
    Мы заточены на Харьков и хотим по макимуму загрузить город играми.....Ультрас Металіста вам швидко заточку і загрузку зібє.
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    Cherkasova Olga
    Cherkasova Olga, 12.01.2017 09:18
    -4
    Харьковчане и Дончане ментально одинаковы, поэтому посещаемость будет приличная.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 12.01.2017 09:19
    +6
    Основна причина зміни Львова, гадаю, - це вболівання проти ШД у матчах з ДК, ДД і т.д... А відвідуваність у Харкові буде практично така ж (за виключенням перших матчів та еврокубків)...
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 12.01.2017 09:28
    +2
    Cherkasova Olga, 12.01.2017 09:18
    Харьковчане и Дончане ментально одинаковы, поэтому посещаемость будет приличная.
    Я сумніваюсь в одинаковій ментальності.... Поки на Донбасі лизали дупу чеченцям і федерастам, свідома частина харківян (у т.ч. і ультрас протистояла спадщині профессора та інших ригів). Так, Харків - це не Львів, не Тернопіль і не Київ... але люди там також свободолюбиві і вільнодумні (на відміну від всім відомої біомаси...)
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 12.01.2017 09:31
    +3
    ... кремлеботи відбомбилися
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    Zirkaa
      Zirkaa, 12.01.2017 09:33
    +2
    Cherkasova Olga, 12.01.2017 09:18
    Харьковчане и Дончане ментально одинаковы, поэтому посещаемость будет приличная.

    Что то я не замечал что бы болельщики Металлиста орали "беркут-беркут" и "путин прийди". А донецкие болельщики этим занимались на матчах Шахтера
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