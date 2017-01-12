ПАЛКИН: «Матчи Шахтера в Харькове будут собирать не меньше 10 тысяч»

© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказл о перспективах выступлений «горняков» в Харькове.

«Мы сделали заявку в УЕФА на Харьков. Мы не можем одну сыграть в одном месте, а следующую — уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным играм мы будем смотреть.

На данном этапе мы заточены на Харьков и хотим по максимуму загрузить этот город нашими играми. Не знаю, получится ли этой у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли это для себя. Уверен, в Харькове меньше десяти тысяч на наших матчах там не будет никогда вообще, а для нашего чемпионата сейчас уже даже 8 тысяч зрителей — это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи. Это самый маленький показатель за всю историю чемпионатов Украины». — сказал Палкин.

Источник — ТК Футбол

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