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Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Хочется закрепиться в Шахтере»

Молодой украинский футболист готов бороться за место в составе «горняков»

  • 12.01.2017 08:10
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ФК Шахтер. Вячеслав Танковский
© ФК Шахтер. Вячеслав Танковский

В пятницу медосмотр ждет основной состав донецкого «Шахтера», и игроки стремятся подойти к этой процедуре в тонусе. Ведь вскоре график тренировок приобретет насыщенный вид. Желание закрепиться в основе «горняков» привело в тренажерный зал Вячеслава Танковского. 21-летний полузащитник поддерживал форму во время новогодних праздников. Выполнял упражнения по установкам тренерского штаба. Все для того, чтобы до начала сборов иметь лучшие кондиции.

- Я уже отдохнул в Буковеле, был неделю в Киеве, дома сидеть уже надоело. Решил прийти поработать. Если честно – тяжеловато, ничего неделю не делал… Но с каждой тренировкой все легче и легче, - рассказал Танковский. – Еще есть время, буду работать, думаю, буду готов к началу сборов. Чисто пришел сам для себя поработать. Со мной занимается человек, который играл в футбол, знает, как подготовить футболистов к началу сезона.

Хочется закрепиться в «Шахтере», остаться здесь, доказать тренеру, что я могу, и даже в таком молодом возрасте должен играть на очень высоком уровне.

Источник — ТК Футбол

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