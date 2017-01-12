Джермейн ЛЕНС: «Караваев – хороший трансфер для Фенербахче»

© ФК Фенербахче. Александр Караваев и Джермейн Ленс

Вингер «Фенербахче» Джермейн Ленс прокомментировал переход в турецкий клуб украинского полузащитника Александра Караваева.

«Караваев – это хороший трансфер для нас. Он демонстрирует качественный футбол, такой игрок нам нужен. Он будет развиваться и станет важной частью команды», – считает Ленс, ранее защищавший цвета киевского «Динамо».

В товарищеском матче с «Денизлиспором» Караваев отметился голом и голевым пасом, а в спарринге с «Партизаном» записал на свой счет ассист.

Источник — ФК Фенербахче

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