БАРТУЛОВИЧ: «Уже вся Украина знает, какая в Ворскле задолженность»

© ФК Ворскла. Младен Бартулович

Основной мотив, который побуждает игроков оставлять Полтаву - финансовые затруднения в «Ворскле». В частности, по этой причине ушел Младен Бартулович. За команду в этом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах. Накануне хорватский полузащитник не явился в расположение клуба, а затем заявил, что у него завершился контракт с «Ворсклой». Где продолжит свою карьеру, Бартулович пока не знает.

- Я думаю, уже вся Украина знает, какая там задолженность – за 9 месяцев. Разговаривали с клубом, думаю, ситуация уже станет ясной. Кто-то ушел из команды, кто-то – остался, будем что-то решать. В клубе будут находить какие-то выходы, погашать задолженности перед футболистами.

- Уже знаешь, где продолжишь карьеру?

- Пока не могу вам ничего конкретного сказать.

Источник — ТК Футбол

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