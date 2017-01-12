Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Карпаты просмотрят минимум семь игроков»

© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий

Розриви контрактів, перші придбання і перші трансфери зворотного напрямку. 2017 рік львівські «Карпати» почали дуже активно і це лише початок. Детальніше про те, що відбувається у клубі розповів генеральний директор Юрій Дячук-Ставицький.

– Першими новачками «Карпат» стали колишні одесити – молодий півзахисник Артем Філімонов і досвідчений воротар Євген Боровик. Поясніть, чим зумовлений вибір виконавців саме на ці позиції?

– Ми відштовхувалися від пропозиції головного тренера. Усі гравці, з якими ми продовжимо чи почнемо співпрацю, мають підходити Олегу Дулубу, що й не дивно, адже саме він будує команду і відповідає за результат. Ми хотіли підсилити воротарську позицію, шукали досвідченого кіпера. Спілкувалися з Богданом Шустом, Юрієм Паньківим, але у силу різних обставин, вибір Олега Анатолійовича упав саме на Євгена Боровика. Щодо Артема Філімонова, то позиція центрального хавбека, на якій він виступає, була у нас тривалий час проблемною.

Практично уся центральна вісь у нас дуже молода: Завійський, Кльоц, Чачуа, Вербний... Тому Філімонов не загубиться, а зможе показати усі свої кращі якості, ми в це віримо. Нам відомо, що Артема запрошували інші клуби, але він вибрав «Карпати». Ще раніше, обоє новачків приїжджали до Львова. Я з ними зустрічався, показав місто, базу, стадіон. Хлопці побачили тут багато переваг – поруч кордон, місто недороге і комфортне, тут є на що подивитися. Особливо їм сподобалася наша база. Тому вони вирішили продовжити свою кар’єру в «Карпатах».

– Окрім придбань є і втрата. Володимир Костевич підписав контракт із польським «Лєхом»...

– Справді, «Лєх» слідкував за ним більше року. До Львова приїжджав спортивний директор та селекціонери, Костевича ще раніше хотіли придбати. Наш клуб керувався тим, що Володя є місцевим вихованцем, кілька років грав в основі і вже, очевидно, хоче спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Це цілком нормально і ми не можемо тримати гравця, якщо у нього є хороша пропозиція від клубу, який ставить за мету вийти до Ліги чемпіонів. Ми вже не вперше показали нашій молоді – Європа дуже близько, якщо ви прогресуєте і приносите результат. Фінансова сторона? Переговори між клубами були доволі тривалими, але всі питання ми вирішили. Насамперед, вигідні умови отримав Володя, «Карпати» теж задоволені, сподіваюся, що і «Лєх» не пошкодує про свій вибір.

– На днях «Карпати» попрощалися одразу із п’ятьма гравцями. Усі вони не виправдали сподівань, які на них були покладені?

– Почну з того, що у 2016 році в «Карпатах» дуже часто змінювалися тренери. Кожен з них вносив щось нове у гру, а також і у склад. Але не всім вдалося закріпитися в команді. Зараз ситуація інша. Олег Дулуб підписав з «Карпатами» довготривалий контракт, керівництво клубу йому повністю довіряє комплектацію команди. Щодо самого питання, то не забувайте, що наприкінці минулого року ми відпустили низку інших гравців. Усе це відбувається не просто так, у кожного гравця свої причини. Скажу, що це рішення ми ухвалили з подачі тренерського штабу. Якщо наставники не бачать цих виконавців у команді, то нема сенсу їх тримати.

Наприклад, Артур Карноза провів у нас 3 роки, але зіграв лише 28% ігрового часу. Той же Гегам Кадимян у цьому чемпіонаті зіграв всього лише 20% ігрового часу. Ми чекали більшого і від Вадима Страшкевича, але в основі він не грав. Не вдалося себе проявити у Львові Євгену Чумаку, хоча шанс йому давали. Щодо молодих хлопців, то Захарків не грав більше року. У нього була травма, але ми його не залишили напризволяще, а вилікували. Савошко вже переріс дубль, а головний тренер не бачить його в першій команді – ми відпустили хлопця, може йому вдасться розкритися в іншому клубі. Усі ці рішення не ухвалювалися в один день – тренери між собою спілкуються.

– Хто ще підсилить команду?

– Ситуація у нас важка, зараз потрібні люди з досвідом, щоб вийти з того місця, де зараз перебувають «Карпати». На зборах у тренерів буде можливість переглянути щонайменше сім нових гравців, які виступали в різних чемпіонатах. Є серед них як українці так і легіонери. Прізвищ ми наразі називати не будемо, подивимося, як вони себе проявлять. Наголошу, що клуб і надалі опиратиметься на власних вихованців, адже у нас дуже хороша Академія та школа, про що свідчать результати в ДЮФЛ, а також кількість збірників у юнацьких командах. Можливо, на деякий час, запросимо кількох досвідченіших виконавців, які зможуть допомогти нашій молоді розкритися. Більше того, на другі збори разом із першою командою полетять також дублери та юніори. Це не дешево, так, але завдяки позиції Петра Димінського, у молоді така нагода буде. Відповідно, тренери матимуть можливість познайомитися з усіма талановитими хлопцями, які зараз грають за різні карпатівські команди.

– Хто поїде на перші збори до Туреччини?

– Усі, хто є в нашому складі.

Источник — ФК Карпаты

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