Кубок Испании. Гол Месси вывел Барселону в 1/4 финала

Ну допустим 7 команд от Южной Америки это более-менее логично------------------------------------...

Какая разница, чё так прицепились к слабым командам. Обычно чемпионаты запоминаются по игре гран...

молодцы, что дали неймару забить с пенальти

Чмо !!!

Столярчук - один из самых худших комментаторов Украины. Где-то на уровне Малиновского. Смотреть ф...

Ай молодца !!!! Кусаю локти,что пропустил сегодняшнюю гонку...так давно лаптено...

дебил, сколько человек в Харьковской области отравилось он не помнит, а за "боярышник" ...

Русские адекватные? Ну если такие есть...Столярчук респект!