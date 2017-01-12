Кубок Испании. Гол Месси вывел Барселону в 1/4 финала

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч
«Барселона» – «Атлетик» – 3:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Суарес, 35, Неймар, 48, с пенальти, Месси, 78 – Саборит, 51
«Барселона»: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Иньеста (Туран, 89), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Неймар (Суарес, 87), Суарес.
«Атлетик»: Ирайсос, Баленсиага, Лапорт, Боведа, Саборит (Сусаета, 79), Беньят, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Эрасо, Сабин Мерино (Адурис, 46), Эчейта (Элустондо, 30).
Предупреждения: Эчейта (28), Умтити (30), Лапорт (41), Элустондо (73), Беньят (77), Иньяки Уильямс (90)
Источник — Sport.ua
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