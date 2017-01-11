Кубок лиги. Ливерпуль проиграл Саутгемптону

Кубок лиги. 1/2 финала. Первый матч
«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 1:0
Гол: Редмонд, 20
«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Тадич, Класи (Хейбьерг, 73), Редмонд, Дэвис (Уорд-Проуз, 82), Родригес (Лонг, 82), Ромеу.
«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум (Коутиньо, 61), Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино (Ориги, 83), Старридж.
Предупреждения: Тадич (65), Родригес (81)
Источник — Sport.ua
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