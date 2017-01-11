Кубок лиги. Ливерпуль проиграл Саутгемптону

Ай молодца !!!! Кусаю локти,что пропустил сегодняшнюю гонку...так давно лаптено...

дебил, сколько человек в Харьковской области отравилось он не помнит, а за "боярышник" ...

Русские адекватные? Ну если такие есть...Столярчук респект!

И боярышник это в Раиссе для элиты, простой люд там штекломой Секунда хлещет и Тройной с Лавандой...