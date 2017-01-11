Кубок Италии. Ювентус взял верх над Аталантой

Кубок Италии. 1/8 финала
«Ювентус» – «Аталанта» – 3:2
Голы: Дибала, 22, Манджукич, 34, Пьянич, 75, с пенальти – Конко, 72, Латте Лаф, 81
«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
Предупреждения: Грасси (29), Толои (64), Латте Лаф (70), Фройлер (90)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.