Кубок Италии. Ювентус взял верх над Аталантой

Ну допустим 7 команд от Южной Америки это более-менее логично------------------------------------...

дебил, сколько человек в Харьковской области отравилось он не помнит, а за "боярышник" ...

Русские адекватные? Ну если такие есть...Столярчук респект!

И боярышник это в Раиссе для элиты, простой люд там штекломой Секунда хлещет и Тройной с Лавандой...

А ник вроде ostriak Или ты пи.дарасом только по четным, а остряком - только по нечетным? ...