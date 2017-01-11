Александр МАТВЕЕВ: «Я ухожу из Александрии»

© ФК Ворскла. Александр Матвеев

Уже бывший защитник «Александрии» Александр Матвеев рассказал о своем уходе из клуба.

«Я ухожу из «Александрии», хотя у меня был действующий контракт до лета. Мы с тренером приняли такое решение. Финансовые вопросы закроют. Будущее? Есть варианты продолжения карьеры в Украине, в большей степени — это команды первой лиги», — сказал Матвеев.

27-летний защитник пополнил ряды «Александрии» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне УПЛ не провел за команду Владимира Шарана ни одного поединка. На счету Матвеева лишь шесть матчей за дубль. Ранее он выступал за «Ворсклу», «Полтаву» и «Ильичевец». Также провел десять игр в составе молодежной сборной Украины.

Источник — MatchDay

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