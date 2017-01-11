Виктор ЖУРАВЛЕВ: «Прерогатива Стали - 1999-й год рождения»

Незавидное место заняла по итогам первой половины чемпионата Украины U-19 Сталь — предпоследнее, набрав только 10 очков. Мало что предвещало такой итог, ведь в третьем туре юные сталевары на выезде одолели совсем не слабый Черноморец (3:2), который к зимнему финишу пришел третьим. Впрочем, причины, объясняющие столь неважное с турнирной точки зрения выступление, объективны. О них проекту Золотой Талант и рассказал старший тренер каменчан Виктор Журавлев.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— Если брать только результат, то он не очень хороший. Если же судить по игре, то, в принципе, некоторыми футболистами доволен, ведь мы собирали команду буквально по крупицам. Поэтому говорить и требовать, чтобы был какой-то определенный результат, не совсем правильно.

На мой взгляд, результат будет виден где-то через год, мы только собираем команду. Но в любом случае не стоим на месте, а идем вперед. Есть плюсы, есть минусы, но больше положительных моментов. Уже видно, с кем по пути, с кем расставаться, какой потенциал у каждого футболиста. Это процесс, будем смотреть, главное, что движемся вперед.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Худший был, когда Олимпику 1:6 проиграли. Там, я считаю, совпал ряд факторов, которые определили игру. Судейство: уже на 30-й минуте игрока выгоняют за две желтые, при этом одна не обязательная, арбитр высоко планку поднял. Судейство сказалось на определенных моментах матча. Если говорить о самой игре, то, естественно, эти 1:6 — это самый худший наш матч, по содержанию — однозначно. Мотивации вообще не было.

Остальные поединки провели более-менее, хотя тот же Шахтер классом выше нас, поэтому первая встреча 0:5. Хотя в первом тайме только 0:1, а во втором — снова удаление. Опять-таки там есть вопросы. Понятно, что с Шахтером играть в меньшинстве, да еще первую игру официальную, крайне тяжело. Некоторые ребята чемпионата U-19 не видели никогда, и не понимали, что это такое. Словом, если брать в целом, то вот эти две игры с Шахтером и Олимпиком — были самыми плохими. Через это проходят и футболисты, и тренеры, ничего, будем идти дальше.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Я бы не хотел конкретно выделять игроков. Прежде всего, это и моя позиция, и философия нашего клуба, мы стараемся основываться на том, чтобы сделать команду. Только команда может воспитать хорошего, индивидуального игрока. Поэтому выделять кого-либо я бы не стал.

В линии обороны некоторые футболисты сыграли на хорошем уровне, в линии атаки есть игроки, которые выросли. Но работы еще много, будем говорить так, что все, плюс-минус, на четверку сыграли, исходя из своих возможностей. Будем смотреть, для них это новый виток жизни.

У нас уже двух человек вроде берут на сборы с командой U-21, но пока — без фамилий. Мало ли, как оно может быть: сегодня берут, а завтра уже нет. Мы взаимодействуем с дублем, наша задача дать им футболистов. Работаем и общаемся с тренером, такая структура.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Нас уже покинуло пять человек 1998 года рождения. Не из-за того, что они плохие игроки, нет. Просто, будем говорить откровенно, перспективы для U-21 мы в них не видим, а оставлять и тащить их до лета — нет смысла, чтобы ребята потом не смогли где-то трудоустроиться. А так у них сейчас будет зимний период, смогут поехать на просмотр, где-то закрепиться, и плавно идти дальше.

В некоторых командах делают ставку на 1998-й год, мы же — на 1999-й, это наша прерогатива. В дубле процентов 70 — ребята 1998-го года, а у нас основная задача — 1999-й год, на год старше только один человек остался. Мы считаем, что игроки 1998-года должны уже быть в команде U-21. У нас такая философия, мы так идем, и так решаем.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Сезон прошел, будем говорить, удачно. С погодными условиями нам повезло, у нас прошел весь чемпионат ровно, без передряг в плане ливней, снегопадов и всего остального. Все нормально. Что касается организационных моментов, то довольно хороший уровень всего чемпионата.

Качество судейства — не мне об этом судить, я тренер. Знаете, тренер всегда думает, что он во всем разбирается правильно, но это такое субъективное мнение. Я считаю, если в целом брать, то судейство нормальное, более-менее.

Что касается качества игры, тут два разных момента — начало и конец чемпионата. На старте команда только набирает опыт, кондиции. Чемпионат прошел динамично, без травм. Могли некоторые матчи не проигрывать, но этому есть ряд причин. Надеюсь, теперь никто у нас просто так очки отбирать не будет, будем анализировать и делать выводы.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Чемпионат начинается весной, у нас есть много времени. Пока ребята отдыхают, но получили на отпуск индивидуальные задания. Собираемся в январе, селекционный отдел уже подготовил футболистов на просмотр. Просмотрим 1999-й, 2000-й годы, ребята есть, ряд кандидатур будем смотреть. В команде осталось 18 человек, вот, доукомплектуемся и начнем готовиться к чемпионату. Нам созданы хорошие условия, чтобы работать, прогрессировать и воспитывать хороших футболистов.

Первые сборы проведем дома, в Каменском, а во второй половине подготовки планируем вместе с дублем заниматься в Буче, под Киевом. Заодно с дублем будем спарринговаться. Пока так запланировано.

Источник — Золотой талант Украины

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