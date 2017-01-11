Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Бадштубер и Бургшталлер помогут Шальке»

© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль остался доволен работой своей команды на сборе в Бенидорме. Он рассказал о работе на сборе, товарищеском матче против «Остенде», новичках, молодых игроках и текущем состоянии травмированных.

Маркус Вайнцирль о …

… тренировочном сборе в Бенидорме:

Условия были очень хорошие. Ввиду погоды в Германии, конечно, я бы предпочел задержаться в Бенидорме (смеется). Команда работала хорошо. После многих английских недель у нас наконец-то была возможность в течение достаточно долгого промежутка времени хорошо потренироваться.

… товарищеском матче против «Остенде»:

В общем и целом мы показали хорошую игру. Мы заслуженно победили. Нам удалось показать атакующую игру. У нас были хорошие моменты, мы должны были открывать счёт в матче. Конечно мне бы хотелось, чтобы команда соперника осталась в полном составе. В конце концов это тестовый матч. Во время перерыва мы попытались убедить судью пополнить состав «Остенде» игроком со скамейки запасных. Но он не хотел этого делать, поскольку матч носил международный характер.

… обоих новичках:

Мы много думали над тем, кого нам подписать. Хольгер Бадштубер определенно поможет нам своим опытом. Это хороший центральный защитник. А Гвидо Бургшталлер - лучший бомбардир во второй Бундеслиге. Он говорит по-немецки. Как и Хольгеру, ему не понадобится много времени на адаптацию.

… молодых игроках:

Они, как и другие игроки, отлично отработали и показали, что у них большой потенциал. Конечно заметно, что кое-чего им еще не хватает. Темп в основной команде заметно отличается от того, что в молодежной. Но это нормально. У Дониса Авдияя и Тило Керера ещё до Рождества был шанс проявить себя. Они его использовали. Остальные игроки тоже близки к этому.

… возвращении Бенедикта Хёведеса:

Я не могу дать точного прогноза и не могу сказать, когда он снова будет тренироваться вместе с командой. Если ему понадобится время на восстановление, то, возможно, он не сможет сыграть против «Ингольштадта». Мы должны просто подождать. Надежда на его скорое возвращение есть.

… форме Ацуто Учиды:

Он был долгое время травмирован и, к нашему большому удовлетворению, смог отпраздновать камбэк в Зальцбурге. Было очень приятно видеть его на поле. В Бенидорме Ацуто тренировался со всеми по полной программе. День за днем он наверстывал упущенное. Ему нужна игровая практика, поэтому такие матчи как против «Остенде» очень важны. Во время таких проверок мы видим насколько он восстановил свою форму.

… травмированных:

Я рассчитываю, что Клас-Ян Хунтелар вернется к командным тренировкам в феврале. То же самое касается и Коке. По Франко Ди Санто пока что ничего сказать не могу. Он получил серьезное повреждение брюшной мышцы. Возможно ему понадобится операция. Посмотрим, будет ли этот шаг совершенно необходим. Брель Эмболо делает успехи в реабилитации. К сожалению, после той травмы, что он получил, требуется много времени на восстановление.

Источник — ФК Шальке

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