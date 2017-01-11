Виктор ГРАЧЕВ: «Решение ФИФА – безусловный выигрыш для Украины»

© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила, что с 2026-го года на чемпионате мира будут выступать 48 сборных. Их разобьют на 16 групп по три команды. Две лучшие будут выходить в плей-офф. Количество матчей вырастет с 64 до 80. ФИФА дополнительно получит $640 миллионов прибыли.

- Я крайне негативно отношусь к такому решению, - комментирует событие экс-форвард донецкого «Шахтера», 60-летний Виктор Грачев. - Если руководствоваться исключительно меркантильными интересами, то надо было расширять состав участников до 64 команд. Тогда бы остались классические группы по 4 команды в каждой. Даже с 48 участниками трудно просто запомнить все сборные. Со спортивной точки зрения здесь никакого выигрыша. Общий уровень участников турнира упадет. Больше станет проходных, незрелищных матчей. Увеличится количество команд-туристов, для которых главным будет само участие в турнире.

Большая нагрузка выпадет на страну-организатора. Я знаю немного стран, способных принять турнир из 48 сборных. Впрочем, мир быстро меняется. И за 9 лет будет доказана ошибочность моих рассуждений.

Решение играть в группах из трех команд - сомнительно. Возрастет риск договорных матчей. Если отменят ничьи - это будет еще один удар по классическому футболу, к которому мы привыкли.

Для сборной Украины такое решение - безусловный выигрыш. Вспомните, сколько раз мы не попадали на Кубок мира из-за поражений в стыковых матчах. В 1998 году нас не пустила Хорватия, в 2002 - Германия, в 2010 - Греция, в 2014 - Франция. То есть, четыре турнира. Фактически, мы потеряли два или три поколения игроков, которые не смогли заявить о себе на главном турнире четырехлетия. Плюс средства, которые могла бы иметь наша федерация, и которые должны пойти на развитие футбола в нашей стране.

Источник — Газета по-украински

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