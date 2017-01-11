Филипп БУДКОВСКИЙ: «На день приехал в Москву, но позвонили из Шахтера»

© ФК Шахтер Донецк. Филипп Будковский

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский, который на правах аренды выступал осенью в «Анжи», подготовку к весенней части сезона начнет в составе команды Паулу Фонсеки.

«С «Анжи» в итоге на сборы не поехал. На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с «Шахтером», — сообщил 24-летний Будковский.

12 января «Шахтер» выходит из отпуска и в течение двух дней пройдет медосмотр в Киеве. 14 января «горняки» вылетают на сбор в Испанию, где к команде присоединятся легионеры.

Источник — MatchDay

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