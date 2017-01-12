Пофантазируем? Как бы выглядел ЧМ-2014 при новых квотах от ФИФА

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На днях ФИФА утвердила расширение числа участников чемпионатов мира до 48-ми команд, увеличив количество сборных в 1,5 раза.

Все конфедерации получили дополнительные квоты. Sport.ua предлагает пофантазировать и представить, какие команды попали бы на Мундиаль, случись это нововведение, к примеру, в последнем из предыдущих отборов.

Итак, предположительно, новые квоты будут выглядеть следующим образом: Европа – 16 команд, Африка – 9,5 команд (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5 команд, Северная и Центральная Америка, Южная Америка – по 6,5 команд, Океания – 1 команда.

Европа, +3 команды.

В плей-офф тогда разыграли четыре путевки на Мундиаль в Бразилию, а могли бы напрямую отправить 7 лучших команд, занявших вторые места. Тогда бы дополнительно отсеяли сборную Хорватии, которая заняла предпоследнее место по рейтингу «вторых» мест. Последней была Дания, которая не попала даже в плей-офф.

При таком раскладе наконец-то на ЧМ дебютировала бы команда Исландии, уступившая, кстати, хорватам в плей-офф.

Спустя 16 лет вернулась бы в финальную часть Румыния, да и сыграли бы Украина со Швецией, которые последний раз играли на чемпионате мира в 2006-м.

В 2014 попали на ЧМ: Англия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Хорватия, Франция, Швейцария.

Африка, +4,5 команды.

В отборе на ЧМ-2014 африканская квалификация выглядела следующим образом – первый раунд (12 пар на вылет), затем во втором раунде 10 групп по четыре команды, из которых победители выходили в плей-офф и отбирали 5 команд на ЧМ.

Легко предположить, что при нововведении схема упростится до «9 лучших и одна команда в межконтинентальный плей-офф».

При таких раскладах сборная Буркина-Фасо отправилась бы в плей-офф, а на Мундиаль на прямую поехали бы Египет, Тунис, Сенегал и Эфиопия. Не самая слабая подборка команд.

В 2014 попали на ЧМ: Алжир, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия

Южная Америка, +2 команды

Тут все просто, Уругвай и Венесуэла попали бы на чемпионат прямиком, а сборная Перу играла бы межконтинентальный плей-офф.

Венесуэла, кстати, ни разу не играла на ЧМ.

Увеличение квот для Южной Америки вызвало больше всего нареканий. Все-таки, 65% команд из одной конфедерации – это много.

В 2014 попали на ЧМ: Аргентина, Бразилия (хозяева), Колумбия, Уругвай, Чили, Эквадор

Северная и Центральная Америка, +2 команды

В четвертом раунде играло шесть команд, все бы они попали на Мундиаль. К США, Коста-Рике, Гондурасу и Мексике добавились бы сборные Панамы и Ямайки. У двоих сборных в сумме аж одно участие на ЧМ – Ямайка играла в Франции в 98-м.

В 2014 попали на ЧМ: Гондурас, Коста-Рика, Мексика, США

Азия, +2 команды

На поездку на ЧМ-2014 при таких квотах могли бы претендовать Узбекистан и Иордания. Максим Шацких, кстати, завершил карьеру после завершения отбора на чемпионат мира в Бразилии, тогда Узбекистан в плей-офф проиграл Иордании, которая в свою очередь вылетела от Уругвая.

Вышли бы напрямую и Катар с Оманом! А путевку в межконтинентальный плей-офф разыграли бы Ливан и Ирак! Как вам?

В 2014 попали на ЧМ: Австралия, Иран, Иран, Республика Корея, Япония

Океания, +0,5

Новая Зеландия выступала на чемпионатах мира два раза, еще дважды уступала в межконтинентальных плей-офф. Но при нововведениях, новозеландцы могли бы претендовать на прямую путевку на Мундиаль.

И тут же возникает вопрос, а не захочет ли вернуться в конфедерацию Океании команда Австралии, которая после ЧМ-2006 перешла играть отборы в Азии?

В 2014 попали на ЧМ: 0

Итог

Ладно, с теми квотами. Все же на чемпионате мира хочется всем поиграть, даже Новой Каледонии с Буркина-Фасо.

Также есть информация, что в финальной части чемпионата мира будут группы из трех команд и отменят ничьи – а вот это уже повод для волнений. Никто не отменял «нужные» результаты в третьих турах между играми двух команд. Скандалов то будет!

До 2026 года, правда, нужно еще дожить. Как нам, так и ФИФА с УЕФА.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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