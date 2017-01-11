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Караваев отметился голевым пасом за Фенербахче

Турецкий клуб в товарищеском матче победил «Партизан»

  • 11.01.2017 22:06
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ФК Фенербахче. Александр Караваев
© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Турецкий «Фенербахче», за который выступает украинский полузащитник Александр Караваев, провел товарищеский матч против сербского «Партизана».

Караваев вышел в основном составе и уже на 7-й минуте отметился ассистом – после точного паса украинца мяч в ворота соперника отправил Фернандао.

Поединок завершился победой «Фенербахче» со счетом 3:1.

«Фенербахче» – «Партизан» – 3:1
Голы: Туфан, 5, Фернандао, 7, Кейбаши, 81 – Экубан, 83

Ранее Караваев отметился забитым мячом и голевым пасом в матче против «Денизлиспора».

Источник — Sport.ua

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