Турецкий «Фенербахче», за который выступает украинский полузащитник Александр Караваев, провел товарищеский матч против сербского «Партизана».
Караваев вышел в основном составе и уже на 7-й минуте отметился ассистом – после точного паса украинца мяч в ворота соперника отправил Фернандао.
Поединок завершился победой «Фенербахче» со счетом 3:1.
«Фенербахче» – «Партизан» – 3:1
Голы: Туфан, 5, Фернандао, 7, Кейбаши, 81 – Экубан, 83
Ранее Караваев отметился забитым мячом и голевым пасом в матче против «Денизлиспора».
Источник — Sport.ua
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