Кубок Италии. Фиорентина вымучила победу над Кьево

Кубок Италии. 1/8 финала
«Фиорентина» – «Кьево» – 1:0
Гол: Бернардески, 90, с пенальти
«Фиорентина»: Тэтэрушану – Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
«Кьево»: Соррентино – Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Меджорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
Предупреждения: Радованович (17), Кастро (36), Томович (52), Весино (61), Бадель (64), Калинич (65), Гобби (88), Соррентино (90)
Удаления: Радованович (45), Сарате (71)
Источник — Sport.ua
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