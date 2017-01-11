Кубок Италии. Фиорентина вымучила победу над Кьево

Автралия в Азии участвует а не в Океании (Новая Зеландия 99,9%)

Лично моё мнение: да расширили, ладно....Но пусть количество квот определяет как например в колич...

Серхи Роберто очень слабая игра...

Теперь главное Барсе на удержание не играть...

Месси поборолся и у троих выборол мяч, ну и удар у Суареса раскошен!

Вот это голешник... Месси выгрыз, сделал проникающую, Неймар в темп навесил, а Суарес как корпус ...

Месси шикарно сыграл. выцарапал мяч, отдал шикарный пас Неймару

гол ... как он 3асчитал его офсайд же ...ааа

ооо да! шикарный гол, согласитесь!!!