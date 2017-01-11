Челси отдал трех игроков в Суиндон

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Три игрока «Челси» проведут остаток сезона в аренде в «Суиндоне». Фанкати Дабо, Чарли Колкетт и Ислам Феруз перешли в команду Первой Лиги, которая сейчас находится на 19-м месте в турнирной таблице.

Колкетт провел первую половину сезона в «Бристоле», где сыграл в 17 матчах и забил три мяча. Феруз восемь раз вышел на поле за бельгийский «Мускрон». А для защитника сборной Англии до 20 лет Дабо это будет первый опыт аренды.

Источник — ФК Челси

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