Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Челси отдал трех игроков в Суиндон

Фанкати Дабо, Чарли Колкетт и Ислам Феруз остаток сезона проведут в аренде

  • 11.01.2017 21:46
  • 485 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Три игрока «Челси» проведут остаток сезона в аренде в «Суиндоне». Фанкати Дабо, Чарли Колкетт и Ислам Феруз перешли в команду Первой Лиги, которая сейчас находится на 19-м месте в турнирной таблице.

Колкетт провел первую половину сезона в «Бристоле», где сыграл в 17 матчах и забил три мяча. Феруз восемь раз вышел на поле за бельгийский «Мускрон». А для защитника сборной Англии до 20 лет Дабо это будет первый опыт аренды.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.