Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Звезда просматривает новичков

Кропивницкий клуб провел тренировочную игру на своем стадионе

  • 11.01.2017 21:35
  • 413 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Звезда
© ФК Звезда

Сьогодні на полі зі штучним покриттям стадіону «Зірка» відбулась учбово-тренувальна гра, в складі яких було багато потенційних новачків.

 Футболісти були поділені на дві команди: «помаранчеві» протистояли «зеленим». Відзначитися першим вдалось гравцям у помаранчевих манішках. Після подачі з кутового було нанесено кілька ударів по воротах, які голкіпер зумів відбити, проте з добиванням від Олександра Зозулі з близької відстані впоратися він уже не зумів – 1:0. За кілька хвилин рахунок уже було подвоєно. Руслан Зубков віддав хороший пас на лівий фланг. Звідти була виконана прострільна передача до штрафного майданчика, й Олександр Акименко з близької відстані реалізував гольовий момент – 2:0. Скоротити відставання в рахунку «зеленим» удалось завдяки класному удару одного з потенційних новачків з-за меж штрафного майданчика точно під стійку воріт – 2:1. Проте рахунок швидко став 3:1, а згодом і 4:1. Спочатку Роман Локтіонов ударом по центру воріт реалізував пенальті, котрий сам же й заробив, улучивши в руку захисникові. А потім Роман оформив дубль, обікравши голкіпера умовних суперників і забивши вже м’яч в порожні ворота.

Але після того гравці «зелених», у складі котрих переважно були потенційні новачки, проявили справжній характер і зуміли вирвати перемогу. Другий гол вони забили завдяки класній розрізній передачі по центру й реалізованому виходу сам на сам. Третій м’яч – це також наслідок виходу віч-на-віч з голкіпером, щоправда, цього разу під більш гострим кутом. А от четвертий та п’ятий голи дійсно видались напрочуд красивими. Зрівняти рахунок «зелені» змогли після класної передачі з лівого флангу «шведою» правої ноги одного з гравців точно на голову своєму партнеру, котрий з близької відстані не схибив – 4:4. А перемогу «зеленим» приніс, мабуть, найкращий гол матчу, коли один з гравців на перегляді зльоту спіймав на ногу дальню передачу й у дотик відправив м’яч за комірець голкіперу.

Отож, учбово-тренувальна гра завершилась з бойовим рахунком 5:4. «Помаранчеві» мали перевагу в три м’ячі протягом матчу, але втримати її не змогли, програвши в підсумку.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.