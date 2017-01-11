Звезда просматривает новичков

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Сьогодні на полі зі штучним покриттям стадіону «Зірка» відбулась учбово-тренувальна гра, в складі яких було багато потенційних новачків.

Футболісти були поділені на дві команди: «помаранчеві» протистояли «зеленим». Відзначитися першим вдалось гравцям у помаранчевих манішках. Після подачі з кутового було нанесено кілька ударів по воротах, які голкіпер зумів відбити, проте з добиванням від Олександра Зозулі з близької відстані впоратися він уже не зумів – 1:0. За кілька хвилин рахунок уже було подвоєно. Руслан Зубков віддав хороший пас на лівий фланг. Звідти була виконана прострільна передача до штрафного майданчика, й Олександр Акименко з близької відстані реалізував гольовий момент – 2:0. Скоротити відставання в рахунку «зеленим» удалось завдяки класному удару одного з потенційних новачків з-за меж штрафного майданчика точно під стійку воріт – 2:1. Проте рахунок швидко став 3:1, а згодом і 4:1. Спочатку Роман Локтіонов ударом по центру воріт реалізував пенальті, котрий сам же й заробив, улучивши в руку захисникові. А потім Роман оформив дубль, обікравши голкіпера умовних суперників і забивши вже м’яч в порожні ворота.

Але після того гравці «зелених», у складі котрих переважно були потенційні новачки, проявили справжній характер і зуміли вирвати перемогу. Другий гол вони забили завдяки класній розрізній передачі по центру й реалізованому виходу сам на сам. Третій м’яч – це також наслідок виходу віч-на-віч з голкіпером, щоправда, цього разу під більш гострим кутом. А от четвертий та п’ятий голи дійсно видались напрочуд красивими. Зрівняти рахунок «зелені» змогли після класної передачі з лівого флангу «шведою» правої ноги одного з гравців точно на голову своєму партнеру, котрий з близької відстані не схибив – 4:4. А перемогу «зеленим» приніс, мабуть, найкращий гол матчу, коли один з гравців на перегляді зльоту спіймав на ногу дальню передачу й у дотик відправив м’яч за комірець голкіперу.

Отож, учбово-тренувальна гра завершилась з бойовим рахунком 5:4. «Помаранчеві» мали перевагу в три м’ячі протягом матчу, але втримати її не змогли, програвши в підсумку.

Источник — ФК Звезда

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