Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тимощук не полетел на сборы с Зенитом

Вместо вылета в Дубаи украинец отправился на хоккей с тренером «Зенита-2» Радимовым

  • 11.01.2017 20:54
  • 626 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук не полетел на сборы с «Зенитом» и в среду посетил матч КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принял омский «Авангард». Вместе с украинским игроком на матче присутствовал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Ранее сообщалось, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» и должен был 11 января утром улететь на сбор сине-бело-голубых, который пройдет в Дубаи.

Источник — Советский спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.