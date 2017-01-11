© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук не полетел на сборы с «Зенитом» и в среду посетил матч КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принял омский «Авангард». Вместе с украинским игроком на матче присутствовал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Ранее сообщалось, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» и должен был 11 января утром улететь на сбор сине-бело-голубых, который пройдет в Дубаи.

Источник — Советский спорт

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