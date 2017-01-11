23-летний украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский забил в ворота немецкого «Дармштадта» в товарищеском матче.
Гол стал единственным в матче, «Генк» победил со счетом 1:0. Стоит отметить, что за «Дармштадт» выступают украинские футболисты Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский.
Товарищеский матч
«Генк» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Малиновский, 30
Источник — Sport.ua
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