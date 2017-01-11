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Гол Малиновского принес Генку победу над Дармштадтом

Мяч украинца стал единственным в матче

  • 11.01.2017 20:41
  • 839 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

23-летний украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский забил в ворота немецкого «Дармштадта» в товарищеском матче.

Гол стал единственным в матче, «Генк» победил со счетом 1:0. Стоит отметить, что за «Дармштадт» выступают украинские футболисты Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский.

Товарищеский матч

«Генк» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Малиновский, 30

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.01.2017 21:09
    +4
    Тільки відновився і тренер довіряє бити штрафні,молодець з поверненням.....До речі Караваєв сьогодні також відзначився, але асистом в матчі Фенербахче-Партизан (де відіграв одинТайм)
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