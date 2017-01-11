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Манчестер Сити отдал хавбека в голландскую Бреду

Ману Гарсия будет защищать цвета своего нового клуба на правах аренды

  • 11.01.2017 20:19
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Метки
ФК Манчестер Сити. Ману Гарсия
© ФК Манчестер Сити. Ману Гарсия

Полузащитник «Манчестер Сити» Ману Гарсия переходит в аренду в нидерландский футбольный клуб «НАК Бреда».

Гарсия провёл первую половину сезона в испанском «Депортиво Алавес», а теперь, вместе с Брендоном Баркером и Эшли Смит-Брауном будет защищать цвета нидерландского футбольного клуба из города Бреда.

В Испании 19-летний полузащитник принял участие только в одном матче: Ману надеется регулярно выходить на поле и бороться за победы в новом клубе.

В декабре Гарсия продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2020 года. Испанский футболист четыре раза выступал за команду Мануэля Пеллегрини в сезоне 2015/16 и забил один гол в ворота «Кристал Пэлас» в матче Кубка лиги.

Источник — ФК Манчестер Сити

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