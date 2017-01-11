Новым тренером Стали будет Леонид Кучук

© rusfootball.info. Леонид Кучук

В ближайшее время каменская «Сталь» объявит имя нового наставника, который станет преемником голландца Якоба Галла, покинувшего пост главного тренера клуба.

В «Стали» уже фактически определились с новым главным тренером команды. Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а 16 января Вардан Исраелян представит его команде в Пуще-Водице, где команда соберется после отпуска. С большей долей вероятности, исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда, бельгийско-голландского вектора уже не будет и взор руководства клуба был обращен на тренеров из ближнего зарубежья. Хотя главный кандидат на этот пост и фаворит «Стали», белорус Леонид Кучук, для Украины совсем не «специалист из-за рубежа».

В 2011-2012 годах Кучук возглавлял киевский «Арсенал». Также в послужном списке тренера есть белорусские клубы, молдавский «Шериф» и российские «Салют», «Кубань» и «Локомотив» Москва.

Источник — MatchDay

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