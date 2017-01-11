ОФИЦИАЛЬНО: Костевич – игрок Леха

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Львівські «Карпати» та познанський «Лех» домовились про трансфер Володимира Костевича. Раніше, вихованець карпатівської Академії вирушив до Польщі, де вже пройшов медогляд і підписав особистий контракт.

Протягом останніх років Володимир Костевич був футболістом основного складу «левів» та знаходився серед числа лідерів львівського клубу, двічі отримував «Зірку Карпат» – звання найкращого гравця року на думку вболівальників. У Лізі Парі-Матч Костевич провів 85 матчів та забив 4 голи.

Источник — ФК Карпаты

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