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ОФИЦИАЛЬНО: Костевич – игрок Леха

Украинский футболист продолжит карьеру в польском клубе

  • 11.01.2017 19:30
  • 333 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Лех Познань
© ФК Лех Познань

Львівські «Карпати» та познанський «Лех» домовились про трансфер Володимира Костевича. Раніше, вихованець карпатівської Академії вирушив до Польщі, де вже пройшов медогляд і підписав особистий контракт.

Протягом останніх років Володимир Костевич був футболістом основного складу «левів» та знаходився серед числа лідерів львівського клубу, двічі отримував «Зірку Карпат» – звання найкращого гравця року на думку вболівальників. У Лізі Парі-Матч Костевич провів 85 матчів та забив 4 голи.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 11.01.2017 19:35
    -1
    все одно шаг вперед..... слишком грустное впечатление оставляет УПЛ этого сезона
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    orest0998
      orest0998, 11.01.2017 19:43
    +1
    Я вважаю це кроком вперед.По-перше,треба нові виклики для нього.Зараз Лех посідає 5 місце,можливо в єврокубки попадуть,а Карпати,на жаль, на останньому місці.Однозначно крок вперед,якщо ще добре проявить себе то двері в Європу будуть відкриті.Успіхів.
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