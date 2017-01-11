Дитятьев тренируется вместе с Ворсклой

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У перші трудові дні нового року повноправні футболісти «Ворскли», а також ті, хто наразі отримав можливість себе проявити в команді Василя Сачка, уважно слухають тренерські настанови, тільки-тільки починають освіжати в пам’яті основні навички головної в житті справи та, як сьогодні, відчувати м’яч.

Робота команди зараз вибудувана таким чином, що, доки одні проходять медичне обстеження, інші тренуються, а потім навпаки. О 10-ій ранку вийшли на штучний міні-майданчик критого спорткомплексу «Розсошенці» молоді виконавці й ті, хто приїхав на перегляд, а після годинного заняття їх на полі замінили більш досвідчені колеги, серед яких з’явився й захисник Олексій Дитятьєв, якого вже засватали до іншого клубу. За роботою помітно, хлопці скучили один за одним, за самим процесом. І хоча попереду найважче – втягуючий період на зборах, всі знають точно, без закладення фундаменту фізичної та функціональної готовності у професійному спорті робити нічого.

Чимало кадрових питань, про що вже говорив учора після виходу команди з відпустки наставник «біло-зелених» Василь Сачко, у процесі вирішення. Не всі з тих виконавців, які представляли «Ворсклу» в другій частині 2016-го року, визначилися зі своїм майбутнім, із багатьма ще триває непростий для обох сторін процес перемовин.

Источник — ФК Ворскла

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