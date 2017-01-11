Сборная U-17 начала подготовку к турниру в Беларуси

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У вівторок, 10 січня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2000 року народження, розпочала підготовку до участі у щорічному міжнародному турнірі «Кубок розвитку», який пройде з 15 по 22 січня у Мінську.



На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Сергій Попов викликав 19 футболістів.



Склад збірної України U-17:



Воротарі: Віталій Бабічин («Дніпро», Дніпро ), Джуніор Лтайф Дані («Олімпік», Донецьк)



Захисники: Владіслав Чмирьов, Павло Шушко ( обидва – «Шахтар», Донецьк), Роман Слива (УФК «Карпати», Львів), Ігор Снурніцин («Олімпік», Донецьк), Денис Тарадуда («Дніпро», Дніпро)



Півзахисники: Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Ілля Шевцов (усі – «Шахтар», Донецьк), Костянтин Граматик (ДЮСШ-11, Одеса), Петро Харжевський, Володимир Рудюк (обидва - «УКФ-Карпати», Львів), Олександр Кожевніков (ДЮФШ «Ворскла», Полтава), Олександр Назаренко («Дніпро», Дніпро), Микита Титаєвський («Чорноморець», Одеса)



Нападники: Артем Холод («Шахтар», Донецьк), Сергій Косюк («Іллічівець», Маріуполь), Владислав Супряга («Дніпро», Дніпро)



Згідно жеребкування, підопічні Сергія Попова потрапили до групи «С», де їх суперниками будуть збірні Ізраїлю, Грузії та Литви. Перший матч на турнірі збірна України проведе 16 січня проти одноліток із Литви, 17-го числа зіграє з Ізраїлем, а 19-го - з Грузією. Вирішальні ж матчі, за результатами яких стане відоме фінальне розташування команд-учасниць, відбудуться 20-22 січня.

Источник — Федерация футбола Украины

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