Днепр планирует сыграть 5 контрольных матчей на сборах в Анталии

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«Днепр» приступает к тренировкам после двухдневного медосмотра. В течение нескольких ближайших дней днепряне втянутся в работу, а в воскресенье, 15 января, отправятся на сбор в Турцию. Вылет в Анталию намечен на 10 часов утра.

В Турции местом дислокации подопечных Дмитрия Михайленко станет отель Miracle Resort в городке Лара. На расположенных рядом полях они будут работать до 29 января. На этот период запланированы 5 контрольных матчей: 19, 23, 25, 27 и 29 января.

Источник — ФК Днепр

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